Barça, tenim un problema

El repte de la directiva del Barça aquest estiu serà engrescar els seus aficionats. Hauria de ser fàcil, quan tens Leo Messi i companyia. De moment, però, les coses no han començat gaire bé. Pocs segons després d’anunciar que Ernesto Valverde serà el nou entrenador del Barça, el president Josep Maria Bartomeu es va marejar a si mateix en un exercici de llenguatge barroc fent salts mortals. I tot plegat per intentar recordar que la seva directiva té la raó, malgrat que hi ha sentències judicials que diuen el contrari.

En un moviment que faria riure si no fos per la importància dels fets, el president blaugrana va anunciar que es repartiria la sentència entre els periodistes per demostrar-los que la van encertar obrint aquest cas. I en la còpia facilitada van marcar un paràgraf en què es deia precisament el contrari del que afirmava el president.

Ja fa temps que Bartomeu hauria hagut de fer allò que sap fer, riure i semblar feliç, dient que donava per tancada l’acció de responsabilitat i prou. I ja fa temps que estem tots marejats, en una guerra de trinxeres que ha fet mal al club.

El barcelonisme necessita líders forts, i aquests líders són aquells que saben quan toca menjar-se l’orgull i quan toca alçar la veu per mantenir unida la massa social blaugrana i prioritzar els interessos del club. Un gran líder serà aquell que acabi amb els bàndols. O, com a mínim, un que ho intenti.

Cap dels dos bàndols ho ha intentat, últimament. Bartomeu ho hauria pogut fer des del poder i ho hauria hagut de fer ara que té una sentència en contra. Però al final, lluny de tot això, només va aconseguir que es parlés tant d’un cas tancat com d’un nou tècnic que el que necessita és, justament, estabilitat per poder demostrar que és una aposta que val la pena.