El Barça s'estanca, segons un estudi de KPMG

El valor del Barça s'ha estancat aquesta última temporada. Aquesta és una de les principals conclusions de l'estudi de KPMG sobre la situació del futbol europeu. El Manchester United, en canvi, ha tingut un increment d'un 7% que li permet liderar aquest rànquing, ja que supera els 3.000 milions d'euros de valor, per sobre del Reial Madrid, que se situa just per sota d'aquesta xifra amb un increment del 2%. Entre els 15 primers equips d'Europa, només el Barça i el Milan (quinzè) no milloren.

Els equips que més creixen, en canvi, són Juventus, Tottenham i Manchester City, tots tres per sobre del 20%. Sevilla, Galatasaray i Olimpique de Lió també tenen un creixement espectacular, tot i que parteixen d'una situació més baixa a la llista.

540x306 Els tres primers del món en valor i ingressos / KPMG Els tres primers del món en valor i ingressos / KPMG

El valor del Barça aquest 2017 és de 2.765 milions d'euros, 300 milions més que el quart en aquesta llista (Bayern Munic) i 200 per sota del segon (Reial Madrid). En els ingressos ordinaris, els blaugranes superen per poc els 600 milions, una xifra similar a la del club presidit per Florentino Pérez, i ja lluny d'un United que se situa pràcticament als 700 milions. L'estudi de KPMG alerta que el 60% dels ingressos del Barça van destinats a la massa salarial, el cos de la plantilla.