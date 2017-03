Ceferin adverteix que sota el seu mandat no hi haurà Superlliga europea

El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha advertit als grans clubs europeus que sota el seu mandat no permetrà una hipotètica Superlliga europea. "Suposaria una guerra contra la UEFA. Mentre jo hi sigui, no serà així. No pot ser una competició tancada. Ha de ser un somni per tot el món poder classificar-se per la Champions. L'optimisme dels clubs petits per créixer no morirà mentre jo sigui aquí", ha comentat en el fòrum 'Football talks' celebrat a Estoril.

Ceferin, que segueix apostant per un futbol més transparent i lliure de corrupció, ha explicat les mesures que sotmetrà a votació en el Congrés de la UEFA del 5 d'abril a Hèlsinki, com la limitació de mandats pel president i els membres del Comitè Executiu ( tres mandats de quatre anys, com a màxim), i la inclusió que les sesus de competició s'escullin en processos transparents i de forma objectiva.

Una altra de les mesures proposades és convidar a canviar actituds dins del futbol i revisar àrees com les dels traspassos. "Que siguin justes, evitin aclaparar jugadors i que hi hagi una concentració excessiva de talent en uns pocs equips", ha comentat Ceferin, que defensa la necessitat d'"avaluar si la forma com funciona l'actual mercat de traspassos és la millor. No podem tenir por de tocar-ho, ja que pot ser que la manera com funciona no sigui la més eficient pels objectius de demà".

No hi ha càstig per l'àrbitre del Barça-PSG

El mandatari del principal organisme del futbol europeu també s'ha referit a l'actuació arbitral de l'àrbitre encarregat de dirigir el Barça-PSG, Deniz Aytekin: "No hem suspès l'àrbitre. Mai s'ha valorat. Discutim quan alguna cosa no va bé, parlem, però és difícil suspendre en aquesta situació. Si un futbolista erra un penal, a ningú se li acut suspendre'l".