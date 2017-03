Cinc sticks catalans, a pel regnat de l’hoquei patins femení

Cinc clubs catalans pugnaran, des d'aquest divendres i fins diumenge, per la corona de la Copa de la Reina d’hoquei patins. El Voltregà, el Palau Plegamans, el Manlleu, el Bigues i Riells i l’ Sferic Terrassa lluitaran a Lloret de Mar contra el favoritisme de l’ Hostelcur Gijón, líder de l’OK Lliga i gran dominador d’aquesta competició en l’últim lustre (tres títols), així com contra el Liceo i el Las Rozas, els altres participants que completen aquesta edició de la Copa femenina.

El Voltregà-Bigues i Riells obrirà la Copa (16 h) en un duel on les vallesanes intentaran contrarestar el favoritisme de les osonenques, dominadores del palmarès amb cinc Copes d’onze disputades i actuals segones classificades en la lliga. "A partit únic, pots donar la sorpresa, portem una bona dinàmica per créixer", explica a l’ARA Xiqui Carmona, tècnic d’un Bigues i Riells a qui ha demanat no conformar-se amb menys que "arribar a la final i guanyar-la". Carmona confirma que la del Voltregà serà una cita "molt difícil, ja que estan en un gran moment de forma", però defensa que al seu conjunt "ningú el volia" en el sorteig. Adverteix, a més que la derrota 0-5 que van patir contra les osonenques en lliga "va ser massa abultada per la diferència de joc que hi va haver".

Encara que el seu no és un dels equips favorits, Carmona té clar el discurs que ha de donar al seu conjunt: " El repte més gran és arribar a la final i guanyar-la, no em conformo amb tot el que no sigui això". El seu principal argument serà Marta Borràs, màxima assistent en lliga (8 assistències) i quarta millor golejadora (18 dianes). Davant, el Bigues i Riells tindrà un os dur de rosegar, Voltregà al que totes les travesses situen com l’aspirant català amb més opcions de sumar un títol que se’ls resisteix des del 2014, quan van sumar l’última Copa. La motivació de les osonenques estarà alimentada per l’agre record de la final del 2015, quan van perdre 3-2 contra el Manlleu, i de les semifinals del curs passat, quan el Gijón les va deixar fora (1-3).

Les alternatives al títol

Osonenques i asturianes parteixen com a favorites en una competició que, a més, servirà per mesurar les forces de cara a la Final 4 d’una Copa d’Europa que tindrà lloc, la setmana vinent, a la pista del Gijón. Allà també hi seran el Manlleu i el Benfica, l’únic club estranger. Abans, però, la Copa servirà per veure si la major igualtat que respira enguany l’OK Lliga femenina és una realitat o no. "En aquestes competicions on t’ho jugues tot a un partit sempre hi ha sorpreses, i en aquesta edició n’hi haurà. Serà un partit ajustat on tenim clar què fer en tot moment", comenta Climent Padrós, preparador del HC Palau Plegamans. El seu conjunt s’enfronta al Liceo (17.30 h), però no creu que la condició de favorit pel fet de ser un dels quatre caps de sèrie sigui determinant: " Ells sortiran sense pressió, però nosaltres tampoc n’hem de tenir, d’afegida: hem de sortir a competir, donar la cara i fer un bon partit".

El preparador destaca que el seu grup "té molta qualitat", amb jugadores que es coneixen, moltes d’elles, des dels 10 anys gràcies a la feina de l’anterior tècnic, Miquel Busquets. "Cada jugadora sap com s’ha de moure, amb criteri, estant ordenades", reflexiona. Padrós, a més, deixa clar que preveu partits "molt ajustats" que, en molts casos, podrien decidir-se "a la pròrroga o als penals". "Qui tingui les idees més clares en pista i sigui mentalment més fort, s’endurà el partit”, sentencia.

La sorpresa més gran, però, la vol donar contra el Manlleu (17.30 h) un Sferic Terrassa per a qui la Copa és més un al·licient que una prioritat, donada la difícil situació que viuen les egarenques: venen de perdre sis dels últims set partits, estan una posició difícil a la classificació i recentment han viscut el segon canvi de tècnic aquest curs. Joan Soler va prendre les regnes la setmana passada, i deixa clares quines són les prioritats actuals de l’equip: "Intentarem fer un partit digne que ens serveixi de reforç moral, com a preparació per la resta de partits. No renunciarem a res en la Copa, però el que interessa a aquestes alçades és mantenir la categoria". La sortida fa unes setmanes de l’italiana Elena Tamiozzo, la principal referència golejadora, i la baixa per sanció de la xilena Pancha Puertas, han condicionat un grup que, tot i que refusa la condició de "Ventafocs", pensa més en corregir errors que en alçar cap títol. "Físicament estan malament, no s’ha treballat com s’hauria d’haver treballat, i tàcticament també hi ha feina per fer", avisa un Soler que proposa com a recepta "lluitar al màxim cada partit, si cal jugant lleig i guanyant d’un gol 'in extremis'". Al seu torn, el Manlleu, l’últim conjunt català capaç d’alçar aquest títol, es presenta com la principal alternativa a trencar el binomi dels dos favorits (Gijón i Voltregà), i no renuncia a cap de les competicions que disputa. Els cinc aspirants catalans, preparats per donar la sorpresa.