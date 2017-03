El Mundial d'esquí de muntanya parla català

Els esquiadors catalans han tancat amb bon peu la seva participació en el Mundial d'esquí de muntanya que s'ha celebrat a Alpago-Piancavallo (Itàlia) del 23 de febrer al 2 de març. Fins a 15 medalles s'ha penjat la delegació catalana, entre les quals l'or per a Kilian Jornet en la disciplina vertical (el seu cinquè campionat del món vertical consecutiu) i l'or per a Clàudia Galícia en la disciplina esprint.

Les dues últimes medalles les han aconseguit aquest dijous els equips de relleus: plata per a les noies i bronze per als nois. L'equip format per Clàudia Galicia, Mireia Miró i Marta Garcia només han quedat per darrere del combinat francès i per davant de les italianes a Alpago i Piancavallo. Anteriorment, Galícia i Miró s'havien proclamat subcampiones de la categoria per equips.

En el cas dels nois, representats per Kilian Jornet, Marc Pinsach, Oriol Cardona (que ja havia assolit un bronze en la prova d'esprint) i el basc Iñigo Martínez de Albornoz, han finalitzat tercers, per darrere de Suïssa i Itàlia.

Kilian Jornet havia aconseguit la plata en la categoria d'esquí de muntanya individual. En la categoria espoir, Oriol Cardona també va fer-se amb la plata i subcampionat mundial. En la categoria júnior, per la seva banda, Júlia Casanovas va penjar-se el bronze.

Aquest és el palmarès dels esquiadors catalans en aquest Mundial: