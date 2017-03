Un bust de Cristiano desferma les bromes a les xarxes socials

Un bust de Cristiano Ronaldo a l'aeroport que va ser rebatejat dimecres a Madeira amb el nom del davanter portuguès ha desfermat un gran nombre de bromes a les xarxes socials, on molts usuaris no han dubtat a aprofitar la poca semblança amb Ronaldo per burlar-se de l'escultura. El mateix jugador va mostrar un gest de sorpresa en veure'l per primer cop.

540x306 El bust de Cristiano, comparat amb personatges de ficció / TWITTER El bust de Cristiano, comparat amb personatges de ficció / TWITTER

540x306 El bust de Cristiano, comparat amb personatges de ficció El bust de Cristiano, comparat amb personatges de ficció

540x306 S'ha comparat el bust de Cristiano amb el famós 'Ecce homo' / TWITTER S'ha comparat el bust de Cristiano amb el famós 'Ecce homo' / TWITTER

540x306 El bust de Cristiano, comparat amb personatges de ficció / MEME DEPORTES El bust de Cristiano, comparat amb personatges de ficció / MEME DEPORTES

Feliç per un homenatge controvertit

El portuguès el va mostrar en l'homenatge que se li va fer a la seva terra natal, Funchal, on es va mostrar "feliç i honorat". "Sé que algunes persones no hi estan d'acord, però som lliures, vivim en una democràcia", va comentar Ronaldo sobre el canvi de nom de l'aeroport –que ara es diu Aeroport de Madeira Cristiano Ronaldo–, una modificació que ha generat un seguit de crítiques entre la població local, ja que no tothom hi estava d'acord.

El més crític, el diplomàtic Francisco Seixas de Costa, que va arribar a escriure al seu perfil de Facebook que aquest homenatge "desafia els límits del bon sentit, de la justícia i del ridícul". Cristiano es va defensar: "Jo no l'he demanat, però no soc hipòcrita i assumeixo que em sento afalagat i em fa feliç".