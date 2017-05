DEP Ueli Steck

“Saps que t’has de moure ràpid, però ets conscient que qualsevol error et pot fer caure”. Són paraules de l’alpinista Ueli Steck, que ens ha deixat recentment mentre s’aclimatava per atacar un nou rècord alpinístic de velocitat i tècnica entre l’Everest i el Lhotse. Són les paraules de fons del primer vídeo que apareix en posar el seu nom al YouTube, quan va rebentar el seu propi rècord a la cara nord de l’Eiger -una de les muntanyes més boniques d’Europa, però una de les que s’ha cobrat més vides per la seva dificultat tècnica i meteorològica-, acompanyades d’una música motivadora que posa els pèls de punta i d’unes imatges esfereïdorament espectaculars que t’atrapen i, mentre les mires, notes que, involuntàriament, vas serrant les dents i les mans et suen.

L’alpinisme és un esport de risc en el qual, a part d’un mateix, entren en joc altres factors que no es controlen i que són complicats de preveure amb encert absolut, com la meteorologia, el terreny, l’entorn, els companys de cordada o d’altres cordades... Existeix una polèmica habitual sobre si cal jugar-se la vida a les muntanyes. No escric aquestes paraules per entrar en la controvèrsia: no és el moment. Al final, cada esportista, i sobretot els alpinistes de la seva talla, sap perfectament els riscos que pren, és conscient que s’ho juga a una sola carta i ho assumeix. Els que no estem preparats per fer-ho som els que ens quedem aquí mentre els veiem marxar.

En Ferran Latorre, un dels millors alpinistes del país, és a l’Himàlaia per tancar el seu projecte de completar els catorze 8.000 del planeta. Si corona l’Everest, serà el primer català a aconseguir-ho. Des del seu compte de Twitter, ens explicava que havia dinat amb ell el dia abans al Camp 2. El seu tuit transmetia un doble missatge: tranquil·litzador, per a totes aquelles persones que estem pendents d’ell; ens comunicava que està bé i, a la vegada, expressava la seva profunda tristesa.

A part d’en Ferran, en Kilian Jornet, la Núria Picas i altres alpinistes menys mediàtics sou a la zona per assolir els vostres reptes. De ben segur que no ha sigut una notícia fàcil, però sé prou bé que esteu fets d’una pasta especial i que aquestes situacions us enforteixen. La vostra passió és acostar-vos tant com podeu al cel, i aquest cop tindreu un motiu més per fer-ho, per apropar-vos a ell i fer-li, per última vegada, una abraçada.