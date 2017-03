L'empresa DIS ataca Neymar: "No pot ser exemple per als nostres fills, està envoltat de corrupció"

Delcir Sonda, fundador de l'empresa DIS, empresa querellada a Espanya contra Neymar per suposat frau en el seu fitxatge pel Barça, ha afirmat avui que se sent traït pel jugador i els seus pares i ha afirmat que vestir una samarreta del crac brasiler "és donar suport la corrupció ".

"Vaig ser traït per Neymar, pel seu pare i per la seva mare. Hi va haver un frau orquestrat per Neymar, els seus pares i el Barcelona per mitjà de contractes simulats", ha dit un Sonda visiblement emocionat en la seva primera declaració pública, a Sao Paulo. Sonda és soci fundador de DIS, que va comprar el 2009 el 40% dels drets federatius del davanter blaugrana per 5,5 milions de reals (avui uns 1,75 milions d'dòlars) quan aquest tenia tan sols 17 anys i encara no era professional .

L'empresari acusa Neymar i la seva família, a més d'altres protagonistes com el Barcelona, de delictes de corrupció entre particulars i frau per contractes simulats a amagar el valor real del seu fitxatge pel club blaugrana i no informar DIS del mateix, acció que està en tràmit en la Justícia espanyola. "Neymar menteix i menteix fins avui. Neymar no pot ser exemple per als nostres fills. Estem enmig d'una corrupció immensa i hem de donar exemple als nostres fills. No podem tolerar la corrupció", ha apuntat Sonda.

L'Audiència Nacional, a Espanya, va confirmar en passat febrer els processaments de Neymar i de Barcelona com a persona jurídica en aquest cas. A més d'aquests dos processaments, l'organisme judicial ha ratificat els de la mare del jugador, Nadine Gonçalves, l'empresa N & N Consultoria i el Santos, processats tots ells al costat del president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el seu antecessor, Sandro Rosell.

"El Barcelona el que vol és fitxar el jugador, el que vol és fitxar sense pagar la clàusula penal que preveu el seu contracte, sense competir amb la resta de clubs que estan interessats en el fitxatge del jugador i sense importar-li per a això incomplir la normativa FIFA ", ha dit per la seva part l'advocat espanyol de DIS, Eliseo M. Martínez. "Decideixen enganyar al mercat, decideixen pagar per sota la taula unes quantitats amb la finalitat de trair els contractes subscrits, de defraudar al mercat", ha afegit.

La operació entre el Barça i el Santos va ser d'uns 57 milions d'euros, segons va anunciar en el seu dia el conjunt culer, però la investigació judicial va elevar aquesta xifra per sobre dels vuitanta milions d'euros. El magnat va revelar que DIS "va disposar viatges per a la família a Londres, a Tel Aviv ..." i ha afegit que era comú fer barbacoes i sopar junts després dels partits.

Per la seva banda, l'advocat brasiler Paulo M. Nasser ha comentat que ja existia un precontracte entre Neymar i el Barça des de 2011, però quan DIS preguntar un any després sobre la possible negociació, que es concretaria finalment el 2013, la directiva del club blaugrana va negar tot. "Això és una farsa i una mentida", ha sentenciat Nasser.