Depèn del Barça

Un any més, l’Espanyol es creua en el camí del Barça cap al títol de Lliga. Tot i que els blaugranes encara no han perdut a Cornellà, acostuma a ser una de les sortides més exigents de cada curs, de manera que res del que passi avui no ens hauria de sorprendre.

Recordo que la temporada passada, el Barça va regalar la primera part del derbi en terreny periquito amb una actuació de baixa intensitat que va contrastar amb la contundència blanc-i-blava. I quan els de Luis Enrique es van adonar que haurien de posar tota la carn a la graella, ja no hi van ser a temps. Arran de l’empat a zero final, tot van ser lamentacions barcelonistes per la permissivitat arbitral, però els dos punts ja s’havien escolat i no pas per culpa de l’arbitratge. Per tant, el Barça ja sap què es trobarà avui, especialment després que Quique hagi advertit -amb qualificatiu decimonònic inclòs- que l’Espanyol jugarà de manera viril. Per cert, m’ha cridat l’atenció que el tècnic blanc-i-blau hagi passat d’abraçar-se càlidament amb Messi al Camp Nou a qualificar fredament el trident de “bons jugadors, com ho són tots a Primera Divisió”.

Tornant al futbol: la majoria dels partits de l’Espanyol d’aquesta temporada han seguit un mateix patró: de menys a més. Que passin poques coses a la primera part i augmentar el ritme a la segona. És un patró que els ha funcionat i que el Barça avui no es pot permetre. O prem l’accelerador d’entrada i exigeix als blanc-i-blaus, o donarà confiança a un equip que no és brillant però sí sòlid, perquè està molt ben treballat defensivament. De fet, Quique sí que ha pres nota del partit de la primera volta al Camp Nou, on va insinuar una pressió alta i se’n va endur quatre. Avui ja sabem que vol ser valent però no inconscient -l’eufemisme d’esperar al darrere-, i també està cantat que si el Barça no s’hi posa des del minut 1, lleparà.

És cert que l’Espanyol, un cop descartat de la cursa europea, només s’hi juga l’orgull, però em fa la sensació que això el fa més perillós: cap pressió, màxima il·lusió. I el problema del Barça és que, sent clarament superior a l’Espanyol, no sabem quina cara ens ensenyarà. És capaç de guanyar al camp de cinc dels sis primers classificats però també de perdre al camp del setzè i d’empatar al del quinzè. Avui no hi ha rotacions que valguin: és guanyar o dir adeu a la Lliga. Sense Iniesta però amb Neymar. El títol depèn d’un error del Madrid, però per collar-lo fins a última hora dependrà de com es prengui el derbi el Barça.