Dominic Thiem, un obstacle dur per a Rafa Nadal

Rafa Nadal s’enfronta en semifinals de Roland Garros -on busca convertir-se en el primer jugador capaç de guanyar en 10 ocasions el mateix Grand Slam- a l’únic tenista que l’ha derrotat sobre terra batuda aquesta temporada, l’austríac Dominic Thiem. L’altre lloc a la final se la jugaran l’escocès Andy Murray, número 1 del món i finalista de la passada edició, i el suís Stan Wawrinka, guanyador l’any 2015.

Nadal, que feia tres anys que no arribava a les semifinals de Roland Garros, on ha guanyat 9 cops malgrat les lesions dels últims anys, jugarà per quarta vegada aquesta temporada amb un Thiem que es va treure de sobre als quarts de final Novak Djokovic, clavant-li un 6-0 en l’últim set.

Nadal va derrotar l’austríac en els dos primers duels d’aquest any, les finals de Madrid i Barcelona, però Thiem va demostrar la seva capacitat de rectificació i aprenentatge eliminant Nadal de Roma. “Vam veure alguns ajustos que Thiem va fer per a aquell partit, com és normal després de dues derrotes. Això ens dona una idea del que ens pot esperar demà”, va dir ahir Carlos Moyà, entrenador de Nadal i guanyador de Roland Garros el 1998. L’austríac és l’únic dels quatre semifinalistes que no ha guanyat un Grand Slam, però el seu tenis ha deixat entreveure senyals que fer-ho és qüestió de temps. Nadal, però, s’ha plantat a les semifinals sense cedir cap set i deixant escapar menys jocs que mai, 22, tres menys que el seu millor any fins ara, que era el 2008.

Una final femenina mai vista

El dia que complia 20 anys, la jugadora de Letònia Jelena Ostapenko va arribar a la seva primera final d’un Grand Slam, després de derrotar la suïssa Timea Bacsinszky per 7-6 (4), 3-6 i 6-3, en dues hores i 25 minuts. La romanesa Simona Halep serà la seva rival, després de derrotar la txeca Karolina Pliskova per 6-4, 3-6 i 6-3 en dues hores. La número 4 del món, de 25 anys, aconseguiria pujar a la primera posició de la classificació mundial per primer cop en la seva carrera si aconsegueix frenar la progressió de la sorprenent Ostapenko.