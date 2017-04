El Dortmund visita el Mònaco amb ganes de pensar només en futbol

Futbol i només futbol. El Borussia Dortmund va haver d'afrontar el dimecres passat el partit d'anada de quarts de final 22 hores després de l'atemptat terrorista que va acabar amb Marc Bartra passant pel quiròfan. Amb el marcador desfavorable (2-3) que van encaixar al Westfalenstadion, els jugadors del Dortmund intentaran saltar al terreny de joc aquest dimecres (20.45 h, beIN MAX 1) per pensar només en futbol i intentar capgirar l'eliminatòria.

Davant, els de Thomas Tuchel es trobaran un dels conjunts de moda a Europa. El Mònaco de Leonardo Jardim meravella per la seva proposta desenfadada i clarament ofensiva. El partit d'anada, tot i estar marcat per un tràgic context extraesportiu, ja va deixar entreveure el que s'espera que passi aquest dimecres a l'estadi Lluís II de Mònaco: gols. Els esbojarrats vuitens de final que va viure el conjunt monegasc amb el Manchester City (5-3 i 3-1) i els 4 gols que el Dortmund li va endossar al Benfica en el partit de tornada (4-0) conviden a pensar el mateix.

Pólvora a banda i banda

Bona part de culpa del potencial ofensiu d'aquest Mònaco la té Kylian Mbappé. Amb 18 anys, el davanter francès va copsar les portades de l'endemà del partit d'anada. Seus van ser dos dels tres gols que fan que, a hores d'ara, siguin els favorits a passar a semifinals. Amb un total de 21 gols (4 d'aquests a la Champions) en 35 partits brilla al costat d'un Falcao rejovenit a la punta d'atac monegasca (26 gols en 35 partits).

Al costat borusser, el gol va a càrrec de Pierre-Emerick Aubameyang. El davanter de Gabon suma 33 gols en 38 partits. A la Champions, n'ha marcat 7 en 8 enfrontaments. De les seves desmarcades a l'esquena dels centrals del Mònaco poden passar moltes de les opcions del Dortmund de passar de ronda. Sense oblidar els seus escuders més fidels, Ousmane Dembélé, autor d'un gol a l'anada i que porta 5 assistències a la Champions League, i Marco Reus, baixa a l'anada per lesió i que s'espera que porti la batuta ofensiva del seu equip a Mònaco. El jove (18 anys) Christian Pulisic, que va sacsejar positivament el seu conjunt a l'anada, segur que també és un recurs per a Tuchel.

El potencial ofensiu no és l'únic que tenen en comú els dos conjunts. La fragilitat defensiva, acompanyada del fet que són dues plantilles molt joves, és la principal mancança tant del Dortmund com del Mònaco. Sense pilota, se'ls hi veuen més les costures.

La solidaritat dels fans

Marc Bartra, titular habitual en la defensa del conjunt de Tuchel, ja va ser una baixa destacada a l'anada i ho tornarà a ser aquest dimecres. El motiu de la seva lesió (fractura del radi de la ma dreta), totalment aïllat de la faceta esportiva i que el tindrà unes quatre setmanes de baixa, recorda el context negatiu que ha envoltat aquesta eliminatòria.

La solidaritat, tant dels fans dels Dortmund, que van acollir a les seves cases els aficionats monegascs desplaçats pel partit d'anada (#BedForAwayFans), com dels seguidors del Mònaco, que han engegat una campanya a les xarxes amb hashtag #WelcomeBVBFans, han estat la resposta a l'atemptat terrorista que va tacar el partit d'anada. A Mònaco, aquest dimecres, futbol i només futbol.