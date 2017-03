L'Espanyol pateix al camp de l'Eibar però torna amb un bon empat (1-1)

L' Espanyol ha salvat un punt del camp de l'Eibar (1-1), però ha perdut una oportunitat per superar a la classificació a un rival directe i seguirà ocupant la novena posició per darrera, precisament, d'un Eibar que ha gaudit de més ocasions de gol. Les millors oportunitats han estat de l'equip de Mendilibar, molt intens i bombardejant des de les bandes l'àrea catalana un i altre cop, però una bona contra de l' Espanyol ha permès a Jurado marcar el gol de l'empat a la segona part.

L'Espanyol ha patit de valent i gairebé mai s'ha sentit còmode. Quique Sánchez Flores ha apostat per Pape Diop al mig del camp, ajudant David López per aturar el joc físic dels bascos. A més, Hernan Pérez i Jurado ajudaven a les bandes a Aaron i Javi López per aturar el joc per les bandes de l'Eibar. Però el partit, després d'uns primers 15 minuts sense ocasions de gol i pèrdues de pilota, s'ha anat tenyint de blau i grana, els colors locals, amb millors ocasions d'un equip molt intens que controla bé les jugades d'estratègia.

Als 20 minuts, Kike García, després d'una jugada iniciada a un córner, ha rematat de cap tot sol dins de l'àrea. L'Espanyol no tenia sortida ni control de la pilota, i només una errada dels centrals locals han deixat Caicedo sol i amb metres per atacar, però Lejeune ha estat més ràpid i li ha pispat la pilota.

Caicedo (Espanyol) superant Lejeune (Eibar) / EFE

A la segona part, l'equip de José Luis Mendilibar ha iniciat amb molta empenta, intentant sentenciar el partit. Però en una contra, Gerard Moreno, sempre llest, ha vist com s'obria tot sol Jurado, cedint-li la pilota. El gol de l'empat, amb una bona rematada de l'exjugador del Watford, ha arribat just quan l' Eibar pensava que ho tenia tot controlat. L'Espanyol però, ha vist com els locals aconseguien crear dues ocasions clares, sempre amb centrades laterals, però mica en mica l'Espanyol s'ha començat a defensar millor.

Quqique Sánchez Flores ha donat minuts a Víctor Sánchez per Pape Diop, amonestat, i Marc Roca, per Hernan Pérez, i l'equip ha unit línies i trobar metres per intentar crear problemes a Lejeune i Ramis amb les curses de Caicedo i Gerard. El partit, vertical i lluitat, ha entrat en un terreny on el gol podia arribar a qualsevol porteria. Inui, per la banda, ha fet dues jugades on l'Espanyol ha patit i Mendilibar, qui dirigia des de dalt de la tribuna ja que està sancionat, ha fet entrar Peña i Bebe per intentar fer mal a un Espanyol on Álvaro Vázquez ha entrat per Caicedo, qui ha vist la groga protestant una falta de Ramis.

Lesió d'Oscar Duarte

Durant els darrers minuts, l' Eibar ha controlat el matx amb una bona ocasió de Bebe, però les defenses s'han imposat, permetent a l'Espanyol treure un punt que caldrà convertir en positiu derrotant la propera jornada a casa contra el Betis. La mala noticia però, ha estat la lesió just en la darrera jugada del partit de Oscar Duarte, qui s'ha fet mal al genoll en una jugada tot sol.