Girona es bolca en la celebració de l'ascens a Primera

Després de cinc anys intentant-ho, el Girona per fi ha pogut festejar com cal l'ascens a Primera. La ciutat s'ha bolcat aquesta tarda amb l'equip que ha aconseguit el somni de portar Girona al capdamunt del futbol espanyol. Milers de persones han seguit la rua del conjunt entrenat per Pablo Machín, totalment entregat a la festa, una celebració que ha acabat a la Plaça del Vi. Allí, des del balcó de l'Ajuntament han arribat els parlaments dels futbolistes i l'equip tècnic gironí. Pablo Machín no s'ha frenat quan tenia el micròfon: "fa un parell de mesos vaig dir una frase que molts de vosaltres recordareu. Vaig dir que se'm posava dura quan animàveu, imagineu com la tinc ara".

El president Delfí Geli ha dit que "cada dia" la família del Girona creix més. "Ha sigut una temporada increïble, però encara queden reptes més importants. Farem parlar a Primera Divisió", ha anunciat el màxim mandatari del club blanc-i-vermell.

"Vigila Leo Messi, Girona ja és aquí", és un dels crits que han fet els mateixos jugadors gironins des de la balconada de l'Ajuntament. "Els catalans ja ho tenim això, acostumem a celebrar les derrotes. Però la història ha canviat", ha dit Eloi Amagat en recordar la derrota fa quatre anys contra l'Almeria, fent una clara referència al moment que viu Catalunya i abans de llançar-se a cridar "independència" amb la gent que omplia la Plaça del Vi.