Guardiola prepara la revolució 2.0 al City

“Ha sigut una temporada d’aprenentatge, realment la Premier és diferent en moltes coses i un cop ets dins t’adones de tot”, deia Pep Guardiola aquesta setmana. El tècnic català tanca el seu primer any al Manchester City amb una sensació de mínims. Eliminat de la Champions als vuitens de final pel Mònaco, de la Copa a les semifinals per l’Arsenal i de la Copa de la lliga pel Manchester United als vuitens de final, el City no ha guanyat cap títol i sortirà a jugar al camp del Watford en aquesta última jornada amb la necessitat de guanyar per confirmar la tercera posició, la que classifica de manera directa per a la pròxima Lliga de Campions. Si perd, podria acabar quart.

“És un partit crucial per a nosaltres, una final. Però tot està a les nostres mans, hem de sortir i guanyar. Portem tres victòries consecutives, però encara ens falten 95 o 96 minuts per disputar”, deia el tècnic català, que ha sigut criticat per part de la premsa local pel rendiment del seu equip. “Home, Guardiola venia de fer miracles, de guanyar-ho gairebé tot, i per primer cop no guanya ni un títol, malgrat treballar en un dels clubs més rics del planeta. El City el va presentar com si fos el salvador i acaba tercer. No es pot parlar d’una bona temporada”, diu el periodista del Daily Mirror John Cross. “No ha sigut una temporada excitant, cert, però cal admetre algunes coses: està intentant canviar el llenguatge futbolístic d’un equip i potser li cal temps. Aquí parlem d’àrees i ell parla de mig del camp”, matisa Oliver Holt del Daily Mail.

Dins del Manchester City, però, es respira calma. “Guardiola ha fet tantes coses bones, que la gent creu que es pot fer màgia. No li hem demanat que guanyi la Champions el primer any, li hem demanat que treballi amb calma per anar construint un equip amb una identitat futbolística”, diuen des de dins del Manchester City, on el director esportiu, Txiki Begiristain, i el director executiu, Ferran Soriano, ja han parlat diversos cops amb el tècnic català sobre com cal actuar al mercat. El City vol ser protagonista, però assegurant-se sobretot jugadors joves que puguin anar creixent per crear un bloc unit. L’exemple de Leroy Sané i Gabriel Jesus s’assenyala com a prova que cal treballar pensant en el futur i per aquest motiu Guardiola ha rebut permís per obrir la porta a jugadors molt estimats que han tancat un cicle, com Zabaleta i, possiblement, Touré Yaya.

Wenger, sense Champions?

L’última jornada, amb tots els partits a les 16 h, arriba amb gairebé tot decidit. El Chelsea ja fa dies que va guanyar la Lliga i el Tottenham s’ha assegurat la segona posició. El City, amb 75 punts, defensarà la tercera posició al camp d’un Watford que acaba de fer fora el tècnic Walter Mazzarri, amb el repte de guanyar i evitar ser superat per un Liverpool que amb 73 punts rep a Anfield un Middlesbrough ja de Segona. Si guanya, el Liverpool jugaria la prèvia de la Lliga de Campions la temporada vinent i deixaria l’Arsenal per primer cop en 18 anys fora de la principal competició continental. Els gunners reben l’Everton de Koeman confiant en una relliscada del Liverpool per superar-los, ja que ara són cinquens amb 72 punts. Wenger, a qui encara li quedarà la final de Copa contra el Chelsea, encara no ha confirmat si abandonarà el club després de 21 anys entrenant-lo.

El Manchester United de Mourinho serà sisè. Els d’Old Trafford fa dies que han oblidat la lliga per centrar-se en l’Europa League, ja que, en cas que derrotessin l’Ajax aquest dimecres a la final, es classificarien per a la Champions, ja que des de fa dos anys guanyar aquest trofeu permet jugar la Lliga de Campions, tal com li va passar en la temporada passada al Sevilla.