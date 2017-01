Isak, una perla pescada en mala maror

És difícil trobar al món un club que es mogui millor a l’hora de fitxar joves talents per al seu primer equip que el Borussia Dortmund. Als Weigl, Pulisic, Merino, Dembelé, Bartra, Mor, Guerreiro s’hi ha afegit aquesta setmana el suec de 17 anys Alexander Isak, a qui la premsa madrilenya creia totalment lligat pel Reial Madrid. El Dortmund ha fet de la necessitat virtut. Fa 12 anys el club estava en fallida i per això ara treballen en aquesta línia de fitxar, a bon preu, jugadors que encara han de confirmar el seu esclat. Aubameyang, Lewandowski i Kagawa també eren grans desconeguts abans de brillar al Westfalenstadion.

Fins aquí la política esportiva del Dortmund és una meravella. El problema és que cada vegada sembla més evident que el seu entrenador no té gaire poder en la presa de decisions. I no és un tècnic qualsevol, sinó el més reputat del futbol alemany, Thomas Tuchel, el mateix que la temporada passada va reanimar l’enfonsat Dortmund de Jürgen Klopp per sumar 78 punts i ser el millor segon classificat de la història de la Bundesliga.

Tuchel, que limita a la prèvia i al postpartit el seu contacte amb els periodistes, es va veure dimecres forçat a improvisar una roda de premsa per fer front a la notícia que no s’havia assabentat del fitxatge d’Isak fins que ja pràcticament era un fet. “En aquesta mena de fitxatges amb perspectiva és normal que l’entrenador tingui un rol posterior”, va sortir al pas Tuchel, mentre admetia que “no coneixia el jugador”, però que “tampoc és possible que conegui tots els futbolistes de 16 o 17 anys”. El tècnic va dir que l’anomenat “ nou Ibrahimovic” encaixa perfectament amb la línia del club i que personalment té una relació “amistosa i professional” tant amb el gestor general del Borussia, Hans-Joachim Watzke, com amb el director esportiu, Michael Zorc, si bé el procés de coneixença després d’any i mig encara no ha conclòs.

Fa mesos, però, Watzke va reconèixer que Tuchel i el cap de vistaires del Dortmund, Sven Mislintat, el mateix que detecta tantes perles, ni es parlen ni es veuen: “És un fet que no tenen gaires punts de contacte, però tampoc els han de tenir”. Però mentre a Milintat l’han ascendit, segons Sport Bild, com a cap de l’àrea de futbol professional, Tuchel ha llegit a la premsa com Watzke aclaria que serà tot just a final de temporada quan es valorarà si té sentit allargar el contracte amb el tècnic, que s’estén fins al 2018. D’una banda el Dortmund li exigeix que es classifiqui directament per a la Champions amb una colla de jovenets. De l’altra, Tuchel ja està prou disgustat amb tot plegat i podria buscar un altre projecte gran. Atents...