Kilian Jornet anuncia el calendari de curses on participarà aquest estiu

Dos projectes personals i sis curses de muntanya. Amb aquests objectius ha anunciat Kilian Jornet el seu personal calendari pel proper estiu. Entre les metes que es marca el corredor català, hi ha pujar l' Everest -vol millorar el seu registre personal- i fer el Bob Graham Round, un desafiament que té lloc al Districte dels Llacs, al nord-est d'Anglaterra, i que exigeix més de 15 hores de cursa.

"M'agrada la polivalència, i aquesta temporada pinta molt bé perquè tindrem una mica de tot. Des del gran projecte a l'Everest fins curses de trail, passant per projectes personals d''alpinrunning'. Segueixo motivat com en el primer dia", ha explicat Jornet, que s'ha proposat participar en fins a sis curses amb data marcada. El 25 de juny, la marató al Mont Blanc (una competició que ha marcat amb un parèntesi, pel que no és segura la seva participació). Posteriorment, un mes després (14 de juliol), arriba la Hardrock, competició que ja ha guanyat anteriorment i que consta d'un recorregut alpí a través de més de 10 quilòmetres de desnivell positiu fins una altura màxima de 4.200 metres, els del seu cim més alt, el Handies Peak (Colorado, Estats Units).

El 13 d'agost s'ha marcat la Sierre Zinal, també anomenada la Cursa dels cinc 4.000: una cursa consistent en 31 quilòmetres, amb 2.200 metres d'ascensió i 1.100 més de descensos. És considerada una de les curses de muntanya més boniques del món pels seus paisatges.

Per al 2 de setembre, Jornet espera participar en l' Ultra Trail Mont Blanc (UTMB), mentre que el 17 d'agost vol fer la Glen Coe (29 quilòmetres amb un desnivell de 2.500 metres a Escòcia) i, finalment, el 23 d'agost l' Ultra Pirineu: 110 quilòmetres amb un desnivell de 6.800 metres que surt i acaba a Bagà (Barcelona).