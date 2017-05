L'Atlètic de Madrid, campió de la Lliga Iberdrola

L'Atlètic de Madrid s'ha proclamat campió de la Lliga Iberdrola. Aquest dissabte s'havia de decidir el títol en una última jornada que permetia diverses caramboles per repartir el trofeu entre Atlètic o Barça i s'han confirmat els pronòstics més esperats: l'equip matalasser no ha fallat contra la Reial Societat, a qui ha derrotat per 2-1 (amb gols d'Esther González i Amanda Sampedro; el gol de les guiposcoanes ha sigut de Naikari García), i ha pogut celebrar el seu primer títol de Lliga de la història. Ho ha fet amb el suport de les més de 2.500 persones a la Ciutat Esportiva Wanda.

540x306 Aficionats de l'Atlètic a la Ciutat Esportiva Wanda / LALIGA Aficionats de l'Atlètic a la Ciutat Esportiva Wanda / LALIGA

Les combinacions, a més, han sigut rodones per a les madrilenyes, perquè, en paral·lel, han vist com el Barça ni tan sols els ha exigit la millor versió. L'equip blaugrana s'ha enfonsat contra el Llevant i ha perdut per 2-1 al Terrer de Paiporta, per culpa dels gols de Nagore Calderón, que ha igualat al minut 24 l'inicial gol de Jennifer Hermoso (9'), i de Sonia Prim (62') després d'una falta lateral. La derrota ha fet encara més cruel el final de temporada, com ja s'havia començat a pair des de l'empat al Miniestadi contra el seu màxim rival.

Les reaccions

"Hem fet un temporadot. Estic emocionada, sóc la persona més afortunada del mon", ha comentat la capitana madrilenya, Amanda Sampedro, en mig de les celebracions.

"Marxo molt decebut del joc, de l'actitud i de la personalitat de l'equip" Xavi Llorens Entrenador del Barça

540x306 El Llevant empata el partit contra el Barça / LALIGA El Llevant empata el partit contra el Barça / LALIGA

"Felicitem l'Atlètic per la temporada que ha fet. Avui el partit era important, hem començat bé, però una errada en defensa i el seu empat, ens han fet abaixar el cap. Hem tingut la moral molt fràgil, ens hem sentit impotents i hem tirat una temporada que hauria pogut ser bonica. Un equip campió no pot fer això", ha valorat un Xavi Llorens molt enfadat al final del partit. "No pot ser que cometis dos errors i et rendeixis en el partit en què estàs jugant-te la Lliga. Marxo molt decebut del joc, de l'actitud i de la personalitat de l'equip. Teníem ganes de donar la cara i no ho hem fet".

"S'ha vist un Barça dolent, molt lluny del que ha de ser. No ens ha sortit res. Però no crec que es pugui retreure res a les jugadores, hem volgut aquesta Lliga fins al final, ho hem intentat però no ha pogut ser", ha valorat una emocionada Jennifer Hermoso. La davantera blaugrana acaba la temporada amb el guardó de màxima golejadora, un consol que no li serveix "per a res".