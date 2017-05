L'Olot, a un pas de retornar “a la categoria més odiada”

A Olot es preparen per viure un diumenge de glòria. L'equip defensa a casa el 0-1 de l'anada aconseguit contra el filial de l'Sporting (18 h, Esport3). O el que és el mateix, els garrotxins són a només un pas de retornar a la Segona Divisió B, la categoria que van perdre la temporada passada.

Al club garrotxí es veu el repte amb il·lusió, però també amb certa recança. L'equip té l'oportunitat de recuperar la categoria a la primera però sap dels perills de la Segona B, sobretot a nivell econòmic. “És la pitjor categoria de totes, la més odiada”, diu el president de la UE Olot, Joan Agustí. Es queixa que “està desreglamentada” i que “suposa un increment notable de les despeses” sense tenir clar que es puguin “augmentar els ingressos”. De cop al bot, calcula que uns 150.000 euros extres. A més a més, lamenta que “està plena d'equips filials” –n'hi poden haver fins a 20–, i aquests “no lluiten amb les mateixes condicions econòmiques”.

Encara que això no espanta un equip pensat per guanyar. “Es va fer una plantilla competitiva i es va mantenir el bloc que l'any passat estava a Segona B”, explica un dels membres de la plantilla, el migcampista Héctor Simón, qui també destaca la feina de l'entrenador, Ramon Maria Calderé, per “haver fer un vestidor unit i en què tots se senten importants”.

L'entrenador, però, no vol llançar les campanes al vol. Ha imposat durant la setmana la llei del silenci i va donar l'ordre que “no es parla de Gijón fins dissabte”. El motiu? “Totalment psicològic. Si cada dia repeteixes que has de guanyar, això pot generar angoixa. Per això no es parla del rival sinó del joc. De com s'ha de fer”, apunta Calderé.

“L'objectiu era sortir vius, i vam fer més que això. Però cal tocar de peus a terra, perquè allà vam patir i sabem que els filials són imprevisibles. Ens cal fer un partit bastant similar”, remata Simón.

Marea vermella

Des de la UE Olot s'ha fet una crida als aficionats per omplir el Municipal, al que esperen rebre més de 3.000 persones “vestides amb samarreta vermella”, diu l'entitat. L'objectiu és crear “una marea vermella” a la graderia en un diumenge festiu que comença amb tot d'activitats paral·leles al Torín –sala de festes d'Olot– en què hi haurà des de les 11 del matí diversos actes per a tots els públics, un dinar popular, actuacions, ràdio en directe o sortejos, entre d'altres.

La UE Olot s'havia marcat el repte de tancar la temporada en zona de 'play-off' i va acabar guanyant la seva lliga de Tercera. Ara és a un pas de l'ascens. I el futur? “D'entrada, certificar l'ascens amb un bon partit al Municipal. I si creixem en socis i patrocinadors podrem intentar anar encara una mica més amunt…”

Seria el segon ascens dels garrotxins a la Divisió de Bronze. L'altre havia sigut el 2013.