Laporta: "El millor homenatge a Cruyff hauria estat posar el seu nom a l'estadi"

Joan Laporta i el periodista David Torras han recuperat la figura de Johan Cruyff amb motiu de la presentació del darrer número de la revista ' Panenka', dedicat a l'exjugador holandès.

Segons Laporta, Cruyff ha estat la figura més important del barcelonisme, ja que va ser sempre "un rebel que va mostrar el camí". L'expresident ha recordat: "De jove volia ser com ell, tant en el pentinat com en la forma de viure". Laporta ha deixat clar que "Cruyff va canviar el Barça". "El club seria diferent sense ell. Ell va inspirar la meva presidència i molts tècnics que han fet evolucionar el seu estil. El seu llegat segueix vigent", ha afegit.

. @JoanLaportaFCB: "Cruyff cambió el club. Fue el inspirador de mi Barça como presidente. Y su legado sigue presente". pic.twitter.com/JSS36cAyNA — Panenka (@RevistaPanenka) 15 de març de 2017

L'advocat ha definit Cruyff com un "home a qui li agradava molt agradar". "Crec que li va posar Jordi al seu fill com a reacció, ja que les autoritats franquistes li deien que no podia fer-ho", ha afegit. A més, ha recordat que "es definia com a social, a nivell polític. Quedava bé amb tothom".

Segons Torras, "tothom va patir molt en Johan, però tothom el va gaudir. I amb el temps tothom valorava el seu consell. Guardiola sempre es preguntava què hauria fet en Johan, quan tenia problemes. I el va acabar veient com l'avi que t'aconsella".

Torras també ha explicat que després d'un torneig de golf en què va jugar contra el futbolista francès Ginola va dir: "No el puc fitxar, ja que és molt guapo i juga millor al golf". Però després de fitxar Hagi i Prosinecki va acabar admetent que havia estat una errada: "Aquests fitxatges són gent trista que vesteix de negre; Ginola, tan guapo, hauria encaixat".

Un homenatge

A l'hora d'imaginar un bon homenatge a Cruyff, Laporta ha dit: "Suposo que la directiva està treballant en pensar una idea. Potser van massa lents, ha passat temps. El millor homenatge, en ser un home de futbol, hauria estat posar el seu nom a l'estadi. I ja s'ha fet tard". Laporta ha recordat que "Cruyff estava agraït a Catalunya. Era un holandès que s'estimava aquesta terra, amb amics de la ceba que el van cuidar. I era culer. I la Danny també ho és".

Laporta també ha parlat d'altres aspectes, com l'estil del club i La Masia. "Cal cuidar la gent de la casa. Però no és fàcil. La clau és tenir tècnics amb el valor de fer jugadors de la casa".

Sobre el futur entrenador ha comentat: "M 'agraden els entrenadors que entenen l'estil de Cruyff. No és fàcil encertar amb el nom". Laporta, però, no ha volgut parlar de noms propis de tècnics ni "de l'actual directiva".

Finalment ha parlat de Messi: "Sempre sap què cal fer, quan juga. Vull que no marxi mai. El Johan l'admirava molt".