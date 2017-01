L’or i el bronze olímpics, fora del Mundial als vuitens

Després de dues setmanes sense sorpreses, el Mundial de França d’handbol va embogir ahir en la segona jornada dels partits de vuitens de final, a ritme català. La selecció d’Hongria, dirigida per Xavi Sabaté, també tècnic del Veszprém, va trencar esquemes en batre de manera magistral i contra tot pronòstic Dinamarca, vigent or olímpic i un dels grans favorits per aconseguir el títol internacional (27-25). Hores després la Qatar de Valero Rivera arrodonia l’equació de resultats inesperats amb una victòria davant Alemanya, bronze a Rio 2016 i campiona de l’últim Campionat d’Europa (20-22). L’actuació de l’exjugador i porter del Barça Lassa Danijel Saric va ser vital en la proesa dels qatarians, que s’enfrontaran a Eslovènia a quarts. Els magiars, per la seva banda, intentaran repetir triomf contra Noruega. D’aquest duel sortirà el rival d’Espanya o Croàcia, grans beneficiats de l’eliminació dels de Guðmundsson. Els balcànics van aconseguir la classificació en desfer-se d’Egipte (21-19). El duel entre França i Suècia (va golejar Bielorússia 22-41) completa el quadre d’aquesta fase de la competició.