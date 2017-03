Luis Enrique: "Si un rival ens pot marcar 4 gols, nosaltres en podem fer 6"

Jugadors pacients, públic calent. Aquesta és la recepta de Luis Enrique per afrontar el partit contra el PSG d'aquest dimecres al Camp Nou, un duel per intentar remuntar el 4 a 0 de l'anada al Parc dels Prínceps. "Hem de ser optimistes, i ho som. Hem d'estar convençuts", ha assegurat el tècnic asturià en la jornada prèvia del duel de Champions. "Si un rival ens pot marcar 4 gols a nosaltres, nosaltres en podem fer 6. Això no vol dir que ens puguem tornar bojos. No hi tenim res a perdre i molt a guanyar", ha sentenciat.

"No li diria 'calma' a l'afició, ha de ser una olla a pressió. Necessitem un Camp Nou hipermotivat", ha dit per diferenciar entre l'actitud dels jugadors i la que ha de tenir el públic. "M'importa un rave passar a la història, m'importa passar l'eliminatòria. El meu convenciment des de fa dues setmanes és que en algun moment hi estarem a prop i, quan estàs a prop, la moral pot créixer i la del rival decréixer", ha assegurat.

"Tot i que el resultat de l'anada és molt clar, som només a la meitat de l'eliminatòria. Mentre hi ha vida hi ha esperança", ha explicat el tècnic per reforçar la idea que havia dit uns minuts abans Luis Suárez: els partits duren 95 minuts. L'asturià ha assegurat que no estan "en disposició" de donar cap pista al rival i ha evitat explicar quins jugadors sortiran d'inici contra el PSG.

"Independentment del que passi, mantinc la fe en l'equip", ha dit l'asturià, que ha assegurat que no té un objectiu a curt termini durant el partit contra el PSG, com podria ser marcar un gol durant els primers minuts o arribar amb un resultat favorable al descans. L'entrenador del Barça vol que l'equip faci el que li demana i això podria traduir-se després en un bon resultat: la resta no es pot controlar. " T'has de centrar en les coses que has de fer, si et centres en el resultat... Matemàticament es poden marcar 4 gols en 15 minuts, 2 en cinc minuts... Nosaltres ens hem de centrar en com hem de pressionar, com ens hem de col·locar, com podem crear superioritat. En el que pots fer, i això et porta al resultat", ha explicat.