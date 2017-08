Márquez torna a endur-se la ‘pole’ a Àustria

Marc Márquez va tornar ahir a ser el pilot més ràpid en una jornada de classificació oficial per cinquena vegada aquesta temporada (la 42a de la seva carrera en la categoria reina). El de Cervera va signar el millor temps i serà el primer a la graella de sortida del Gran Premi que es disputa aquest cap de setmana a Àustria (14.00 h, Movistar+). Ho va fer amb la seva determinació habitual, minuts després de caure de la moto durant els quarts entrenaments lliures.

Márquez va anar per terra, sense greus conseqüències, va aixecar la seva Honda i va tornar a la pista, sense passar pel box de l’equip. Dues voltes més tard marcava el millor registre al cronòmetre. “Haig d’estar molt centrat, jo i el meu equip. Intentem estar al 100%. Aquesta ‘pole’ no tindrà sentit si demà no aconseguim fer una bona cursa. Hem millorat força i estic còmode. Demà serà molt important prendre bones decisions, com ara seleccionar els neumàtics”, va comentar a la zona mixta. Va ser superior a Andrea Dovizioso, segon, i Jorge Lorenzo, que va aconseguir una gran tercera posició. “No ha sigut la volta perfecta, però és una molt bona posició. Hem anat fent passos endavant”, va comentar el mallorquí, satisfet amb la seva Ducatti. Maverick Viñales, per la seva banda, va quedar a les portes de superar Lorenzo i rodarà quart, amb opcions reals de tornar a pujar al podi.

“Esperava anar més de pressa, la veritat”, confessava el català. Valentino Rossi i Dani Pedrosa hauran de remuntar des de la setena i vuitena posicions, respectivament, si volen tancar la cursa al capdavant de la classificació.

Pasini, novament el més ràpid

Com Márquez, Matti Pasini (Kalex) va repetir en Moto2 el millor temps durant la sessió classificatòria per segona setmana consecutiva. El també italià Franco Morbidelli i Alex Márquez van completar les primeres posicions. “Tinc molt bon ritme, però no sé què passa que en les últimes dues curses no surten les coses en una volta en concret”, va comentar el germà del vigent campió de MotoGP.

En Moto3, doblet de KTM amb la ‘pole’ de Gabriel Rodrigo i Juanfran Guevara. Aron Canet va ser el tercer més ràpid i Joan Mir va tancar la classificació en desena posició.