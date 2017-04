Luis Enrique: "A nosaltres també ens agrada guanyar en el minut 92"

Luis Enrique era un home feliç després del triomf al Bernabéu, afirmant que "me'n vaig content pel rendiment de l'equip i la seva lluita fins a l'últim segon, perquè han passat moltes coses en aquest partit. Hem anat a per la victòria dels dos i el resultat podria haver estat qualsevol. Per a nosaltres era una oportunitat meravellosa i avui serà un Sant Jordi molt celebrat a Catalunya".

Pel tècnic asturià, el ritme del partit ha estat "alt, però va arribar un moment que era incontrolable". Sobre el rival, ha dit que "el Reial Madrid per generar perill no necessita estar amb onze jugadors, perquè té molt potencial amb els seus jugadors".

"Ara estem primers, però a ells els falta un partit. Això serà ajustat fins al final. Avui veníem a buscar un resultat i ho hem aconseguit", ha manifestat sobre la lluita per ser campió.

"Plantegem el partit per tenir un resultat més folgat, però crec que ha estat un clàssic a l'alçada del que signifiquen les dues entitats. Avui hem guanyat en el minut 92, que és una cosa que sol caracteritzar més al rival que a nosaltres, però també ens agrada. el partit ha tingut el final feliç que tots desitjàvem" també ha dit.

Sobre Leo Messi, ha explicat que "sempre ens genera superioritat al centre i avui hem intentat que participés el màxim possible. Ha participat bastant, sobretot en el primer gol, i en la segona part també ha participat molt. És una gran notícia i hem de fixar jugadors en la seva línia defensiva perquè participi". Finalment, dels àrbitres, ha dit que "no sóc d'arbitrar de nou els partits. Ni per bé ni per mal. Penso que el col·lectiu arbitral necessita ajudes, en aquest partit, però també en tots".