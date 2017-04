Messi ja és a només dos gols del mig miler

Els registres de Leo Messi continuen sense tenir sostre. L’argentí, autor de dos gols contra la Reial Societat, ja ha aconseguit 498 gols amb la samarreta blaugrana. Unes xifres que el fan ser líder del trofeu Pitxitxi d’aquesta temporada i també primer classificat de la Bota d’Or. Amb 29 anys, el davanter de Rosario continua sent el líder indiscutible d’un Barça que manté el pols amb el Madrid a la Lliga i que albira la remuntada contra el Juventus a la Champions.

Sense Neymar al terreny de joc, Messi tenia el repte de ser el líder d’un Barça que no podia deixar escapar els tres punts si volia seguir aspirant al títol de Lliga. L’argentí va complir el seu paper, primer com a assistent, buscant els companys des de la segona línia. I després actuant en solitari. Messi va desencallar el partit amb un xut fort des de la frontal: la defensa de la Reial li va deixar un parell de metres i l’argentí va armar la cama amb rapidesa per superar el porter Rulli. Ell mateix va anotar el segon, aprofitant un refús després d’una centrada de Suárez: va tocar la pilota en una posició antinatural però tot i així va aconseguir que, per inèrcia, l’esfèrica es colés a la porteria de Rulli. I, per completar una primera part rodona, va inventar-se una assistència a Paco Alcácer que va servir perquè el davanter de Torrent -que jugava en el lloc de l’absent Neymar- fes el tercer gol culer.

“Amb el 10, tot és més difícil”, deia Xabi Prieto. El migcampista de la Reial Societat, autor d’un gol, veia com els esforços donostiarres eren estèrils davant la majestuositat de Messi. De fet, l’argentí fins i tot va tenir l’oportunitat de fer créixer el marcador a la segona part , amb una excursió en solitari que va aturar Iñigo Martínez quan ja era a l’àrea.

Aquesta temporada el davanter de Rosario ha jugat 44 partits i ha marcat 45 gols, més d’un per partit, comptant totes les competicions que ha disputat amb la samarreta blaugrana. I és que en els quatre tornejos ha vist porteria, inclosa la Supercopa d’Espanya (un). A la Copa del Rei, en suma quatre en sis partits, però les xifres més brillants són a la Champions (onze gols en vuit partits) i a la Lliga (29 gols en 28 partits).

Són 22 gols amb el peu, un amb el cap, quatre de penal i dos de falta directa. Unes xifres que el situen al capdavant del Pitxitxi amb sis gols de marge respecte del seu company Luis Suárez (23) i una desena respecte del madridista Cristiano Ronaldo (19). A nivell europeu, els dos gols contra la Reial Societat també van permetre que Messi recuperés la primera posició a la Bota d’Or. L’argentí suma ara 56 punts (els gols a la Lliga valen dos punts cadascun), dos més que Bas Dost, davanter de l’Sporting Clube de Portugal (28 gols i 56 punts).

Més de 40 gols per temporada

Queda lluny aquell 1 de maig del 2005 en què, en un duel al Camp Nou contra l’Albacete, un Leo Messi de només 17 anys s’estrenava amb el primer equip del Barça com a golejador. Ho feia per partida doble, marcant primer de vaselina però veient com l’àrbitre li anul·lava la diana per fora de joc. Tant li feia. Només dos minuts després rebia una nova assistència de Ronaldinho i calcava l’execució. Aquesta vegada, el gol sí que va pujar al marcador.

Leo Messi ha canviat de posició al llarg dels anys. Ha jugat a l’extrem dret, al centre de l’atac, de fals nou, d’interior o a la punta d’un rombe. Però no ha perdut l’olfacte golejador. Des del 2010 que l’argentí ha marcat un mínim de 40 gols per temporada i va arribar al seu màxim històric el curs 2011-2012, en què va sumar-ne 73. Aquest curs encara li queden, com a mínim, vuit partits més per augmentar les estadístiques. I els pròxims són els del Juventus i el Reial Madrid. Les opcions del Barça passen per les botes de Messi.