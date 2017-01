Mestalla enyora Quique, el tècnic que els avorria

La plaga de baixes que pateix l’Espanyol serà el principal obstacle de cara a anticipar, aquest diumenge (12 h, BeIN LaLiga) les falles a Mestalla. No hi seran Piatti, Baptistão, Víctor Sánchez ni Caicedo, però podria ser-hi Diego López, que finalment ha entrat en una llista on hi ha tres porters. Davant, immers en una profunda crisi institucional i esportiva -fa pocs dies van dimitir l’entrenador, Cesare Prandelli, i el director esportiu, Suso García Pitarch, deixant l’equip a un punt del descens-, hi haurà un València que troba a faltar més que mai la personalitat, determinació i gestió d’un Quique Sánchez Flores a qui, ara fa 10 anys, va acomiadar per la porta del darrere.

Aleshores, el tècnic madrileny va ser una de les víctimes de les decisions canviants de l’expresident valencianista Juan Soler, que va designar Amedeo Carboni, amb qui Quique havia tingut friccions, com a director esportiu. “No es parlaven i van tenir desencontres en fitxatges com Tavano o Arizmendi que van provocar discussions”, explica a l’ARA el periodista del diari 'Levante-EMV' Vicent Chilet. Carboni va ser destituït el juny de 2007 en favor d’un Quique que va seguir el mateix destí pocs mesos després. L’actual preparador espanyolista havia classificat l’equip valencianista per la Champions en els seus primers dos cursos al càrrec i, en el tercer, era cinquè a cinc punts del líder quan, sobtadament, Soler el va acomiadar després d’una derrota a Sevilla. Aquell any estrambòtic acabaria amb una Copa del Rei aconseguida amb Ronald Koeman i amb l’equip salvant la categoria a poques jornades pel final gràcies a Salvador González Marco 'Voro', qui aquest diumenge, de nou, serà a la banqueta valencianista donant la cara pels seus. “Per sobre de tot, és amic meu. Hem jugat 10 anys junts, és una persona meravellosa a qui li desitjo sempre el millor”, ha comentat Quique a la roda de premsa prèvia al duel.

Poques setmanes abans de la sortida de Quique, el València havia caigut contra l’Espanyol, en la que és la darrera victòria blanc-i-blava a Mestalla, camp que li havia dedicat algunes xiulades i, fins i tot, alguna pancarta crítica: “Quique, m’avorreixo”. El València treia bons resultats, garantia l’objectiu mínim d’anar a Europa, competia amb els grans -va arribar, fins i tot, als quarts de final de la Champions després d’eliminar l’Inter-, però se l’acusava de “conformisme”. “Feia com fa ara a l’Espanyol, tancava molt bé la defensa i treia els partits endavant, sense fer res virtuós”, apunta Chilet. Segons el periodista, va ser determinant el context amb el qual Quique es va trobar quan va arribar el 2005 a Mestalla per entendre la seva sortida i el malestar que respirava una “minoria sorollosa” de l’afició, insatisfeta amb el que veia tot i els bons resultats de l’equip: “Quique va trobar-se amb l’ona expansiva dels anys del doblet del 2004 amb Rafa Benítez, s’havien malacostumat i hi havia una gran exigència, estaven en plena l’efervescència i hi havia una frustració generacional que li acusava que el València no seguís guanyant títols”.

En la mateixa línia s’expressa el també periodista Àlex Martínez, que escriu sobre el València a 'el9ymedio': “Aquest és un equip que ha anat progressivament a menys des de principis de segle i l’afició no s’ha adaptat a això. Molts segueixen pensant que som un equip gran avui quan l’any que ve fa 10 anys de l’últim títol. Sobreexigència. També va passar amb Piatti, per exemple, i amb molts altres jugadors”. Quique va dirigir en els seus inicis professionals a talents com David Villa, Silva o Mata, que van servir per allargar una època daurada on ja hi destacaven els Cañizares, Ayala, Albelda, Baraja o Aimar.

Un tècnic més expressiu

Amb el pas dels anys, la perspectiva ha capgirat del tot al valencianisme i al mateix Quique. “El club tenia deliris de grandesa, la directiva tenia molts immobiliaris com Juan Soler, que van presentar-se la maqueta del que deien seria el millor estadi del món i van arribar a dir que fitxarien a Cristiano Ronaldo, del Manchester United”, prossegueix Chilet, que reconeix que part de l’afició “no li donava el mèrit que tenia” a l’equip d’un Quique a qui “ ara posarien una alfombra perquè tornés”.

El propi tècnic, de fet, mai ha amagat el seu sentiment cap al València, el club que el va fitxar del Pegaso, un clàssic madrileny de la tercera divisió, i que li va permetre debutar a Primera. Hi va jugar de 1984 a 1994, anys durant els quals va forjar un gran sentiment identitari. Malgrat que el seu pare havia estat jugador del Madrid, entre 1986 i 1988 va ser entrenat per Alfredo Di Stéfano, qui alhora era el seu padrí i mentor. “Es té un bon record d’ell com a futbolista, de la generació que ressucita el València quan baixa a segona. Ell, enlloc de marxar, ajuda a recuperar la categoria amb altres jugadors, quedant-se a segona podent haver triat qualsevol altre destí”, recorda Chilet.

Preguntat fa uns dies per com veia la situació actual del València, Quique recordava amb gran “respecte” l’afició valencianista, i va limitar-se a comentar que “no mereixen el que estan vivint”. Més detalls havia donat uns mesos abans, quan era tècnic del Watford, en una entrevista a 'Las Provincias': “Fa uns anys hi havia harmonia, felicitat i el protagonisme estava en el camp. Ara s’ha perdut, no hi ha el sentiment necessari i la grada percep que no hi ha arrels, i així és difícil sentir de veritat”, En aquella mateixa conversa, Quique reconeixia que era “més inexpressiu” que ara, i que seguia sense trobar una explicació a la seva destitució com a tècnic valencianista. Tot i això, obria les portes a un hipotètic retorn futur: “Si algun dia es donen les claus necessàries perquè jo pugui entrenar al València, diria que és de les places on millor estaria, perquè hi ha sentiments”.