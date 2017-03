Mor Raymond Kopa, llegendari jugador del Madrid dels anys 60

L'exjugador francès Raymond Kopaszewski 'Kopa' ( Nœux-les-Mines, 1931), considerat un dels millors futbolistes de la història del futbol a França, ha mort aquest divendres als 85 anys. Hospitalitzat des de diumenge, en recaure d'una llarga malaltia que patia, segons ha avançat el rotatiu 'Le Courrier de l'Ouest'. Llegenda del Reial Madrid, on va guanyar tres Copes d'Europa (1957, 1958 i 1959), dues Lligues (1957 i 1958) i una Copa Llatina (1957), Kopa va convertir-se en el primer jugador francès en aconseguir una Pilota d'Or, l'any 1958. L'any següent aconseguiria la Pilota de Plata. Junt amb Di Stéfano, Rial i Gento, va formar un dels atacs més temuts de tots els temps.

Fill d'immigrants polonesos, va néixer al nord de França, Kopa va debutar a l'Angers, però va ser a l' Stade de Reims on, entre 1951 i 1956, va adquirir una gran reputació: allà va guanyar-hi quatre lligues franceses i una Supercopa Francesa en dues etapes. Distingit com a Cavaller de la Legió d'Honor, la distinció francesa més important, Kopa va ser considerat l'any 2000 pel diari 'L'Équipe' com el tercer millor jugador francès del segle XX. És el millor assistent de les finals de la Copa d'Europa amb quatre passades de gol. Tenia el sobrenom del 'Napoleó del futbol', ja que des de la posició de mitja punta organitzava l'atac dels seus equips. Se'l considera un precursor de Platini o Zidane.

De físic poc destacat, va perdre el dit índex de la mà esquerra en un accident en una mina anys abans de ser reconegut com una llegenda en el futbol francès. La seva destresa mental i rapidesa el van convertiren un excel·lent generador de futbol, amb una privilegiada visió de joc i cert olfacte golejador: va anotar 24 dianes en 79 partits amb el Madrid, i 84 en 402 partits amb l'Stade de Reims, on va retirar-se als 36 anys. També va ser internacional absolut amb la selecció francesa, amb qui va aconseguir la tercera posició en el Mundial de Suècia de 1958, on va ser escollit en el millor onze del torneig.

Com va escriure el periodista Nèstor Luján a la revista 'Dicen' el 1956, en un article que va rescatar l'ARA el passat 12 de desembre de 2016, el fitxatge de Kopa pel Reial Madrid va generar certa controvèrsia, ja que en aquella època, tot i que la llei franquista ho impedia, el conjunt blanc va gaudir d'un tracte a favor per reforçar-se amb nous estrangers.

" Lo que se nos antoja muy extraño y hasta, si nos apuran, indignante -indignante dentro de nuestra posición objetiva y precisamente por esta misma objetividad- es el hecho de que existiendo una taxativa prohibición de contratar jugadores extranjeros -exceptuando esa grotesca salvedad de que son hijos de padres españoles- un club haga sus gestiones para contratar a un jugador que no hay posibilidad -creemos- que tenga un ascendiente hispánico, y que es extranjero por los cuatro costados", va escriure Luján, partidari de canviar la normativa i posant en evidència que aleshores el club blanc tenia ascendència en les entitats polítiques de l'època.