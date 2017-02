El Nàpols perdona i el Madrid colpeja primer

L’escenari d’un partit encara condiciona molt. I al Nàpols, un equip que intenta cuidar la pilota i donar alegria, el Santiago Bernabéu se li va fer gran. Malgrat marcar primer i tenir moments de control a la segona part, l’equip italià va caure per 3-1 contra un Madrid que se sent molt còmode quan sona l’himne de la Champions. El 3-1 acosta els blancs als quarts de final però els tocarà patir a San Paolo, on el Nàpols buscarà la remuntada.

El Nàpols, l’equip amb la millor mitjana de gols de la Sèrie A, va sortir al terreny de joc sense por i, als 7 minuts de joc, el segon atac pel mig de la defensa blanca va permetre a Insigne, l’únic napolità de la plantilla italiana, veure com Keylor Navas no era sota pals i superar-lo amb un xut lateral d’aquells que només saben veure els nens que han començat a jugar al carrer. El gol va despertar la fera madridista. Fins al descans, Pepe Reina va ser assetjat per un Madrid en què James era titular per davant de Lucas. Benzema, capaç de grans errades i grans gols, va empatar de cap després d’una centrada preciosa de Carvajal. Els centrals napolitans, Albiol i Koulibaly, patien molt amb cada centrada lateral d’un primer temps de domini blanc.

A la segona part, el Nàpols va intentar tenir més la pilota, conscient que tan tancat podia acabar perdent. Però, malgrat tocar amb elegància, va veure com en la primera aproximació madridista, Kroos marcava en arribada des de la segona línia. El Madrid, amb dues pells, pot fer-te mal tant a la contra com controlant el joc. I amb l’arribada de la Champions, l’equip de Zidane va oferir una versió més seriosa que la de Pamplona de fa pocs dies. Si el Nàpols volia, el Madrid podia, i ja als 54 minuts Casemiro va marcar un dels gols de la Champions amb una volea espectacular a la qual Reina no podia arribar mai. Es complia el guió de sempre: equips que ho intenten però el Madrid fent festa a Europa. Mertens, als 67 minuts, va perdonar el 3-2 i Callejón va fer un gol en fora de joc, però el bon joc dels homes de Maurizio Sarri va topar amb la seva innocència. Al Santiago Bernabéu no es pot perdonar.

El Bayern destrossa l’Arsenal

En l’altre partit del dia, el Bayern d’Ancelotti va cruspir-se l’Arsenal de Wenger per 5-1. Robben va fer un gol preciós a la primera part (11’), però Alexis va empatar aprofitant el rebuig d’un penal fallat per ell mateix (30’). A la segona part, però, Koscielny es va lesionar i el porter Ospina no va tenir el dia. Lewandowski (53’), Thiago Alcántara (56’ i 63’) i Müller (88’) van tancar la golejada bavaresa.