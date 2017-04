Neymar perd els papers i es podria perdre el clàssic contra el Madrid

Tot i tenir fama de ser un jugador temperamental i dels que no s’arronsen a les baralles, Neymar no havia vist encara cap targeta vermella amb el Barça. Ahir a la Rosaleda es va trencar la ratxa. La seva, i la de l’equip. I és que els blaugranes encara no havien vist encara cap vermella al llarg de la temporada. El davanter brasiler va abandonar el camp per doble amonestació en un enfrontament en què l’àrbitre Gil Manzano també va ser protagonista pels múltiples errors. Ara bé, el col·legiat va incloure a l’acta que Neymar, “després de ser expulsat i quan es disposava a entrar als vestidors, es va dirigir al quart àrbitre aplaudint-lo”, una observació que podria deixar el brasiler sense jugar el clàssic, ja que en anteriors casos el Comitè de Competició ha sancionat amb dos o tres partits jugadors que han aplaudit l’àrbitre de manera irònica, aplicant l’article 117, en què es parla de menystenir els àrbitres. Neymar es perdrà segur el partit contra la Reial Societat.

En un partit gris i amb moltes coses a retreure al Barça, sobretot a la primera part, Neymar no va contribuir a ajudar l’equip. El brasiler ja havia vist una groga a la primera part, per perdre temps quan es cordava les botes davant la pilota quan tenia una falta a favor el Màlaga. I després, passat de revolucions, va veure la segona per entrar per darrere a Llorente en una acció al córner contrari. Era el minut 66 i el Barça, que semblava que havia trobat la fórmula per fer mal als andalusos, va perdre la màgia de cop. “Són accions del joc que no es poden evitar -analitzava Robert Fernández, director esportiu del Barça-. A mi m’ha passat i li ha passat a la majoria dels jugadors. No és bo però ho hem d’admetre com a tal”.

El partit va ser tens i l’ambient va anar escalfant-se, sobretot després del gol de Sandro. El Barça va protestar, al·legant fora de joc, tot i que en realitat no existia, ja que l’exfutbolista blaugrana havia arrencat de camp propi. Tot i això, l’entrenador de porters De la Fuente es va guanyar l’expulsió per protestar. Era la segona vegada que se n’anava al carrer. L’altra havia sigut a la primera volta, precisament contra el Màlaga al Camp Nou.

Luis Enrique critica l’arbitratge

Gil Manzano va ser protagonista per les decisions, moltes errònies. Si bé l’extremeny va equivocar-se als dos bàndols: per exemple, va anul·lar incorrectament un gol a Peñaranda per fora de joc. I va equivocar-se no indicant penal a Sergi Roberto -va assenyalar falta a la frontal- quan el migcampista havia caigut a l’àrea. “És una acció molt clara. No sé com ha pogut sortir fora”, protestava Luis Enrique, que també es va queixar del criteri arbitral. “És curiós com nosaltres, que som un equip que gairebé no fem faltes, que ens carreguem de targetes i, en canvi, veig el rival que va acumulant faltes i que no en veu”. Luis Enrique va protestar, mig pel mal partit de l’equip, mig perquè la resta de factors no hi van ajudar gens. Francesc Arnau, el català que treballa de director esportiu al Màlaga, es va limitar a dir que “s’ha equivocat a les dues àrees”. “No serveix de gaire, parlar de l’àrbitre”, va concloure Iniesta.