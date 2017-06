Neymar relleva Messi com el jugador amb més valor econòmic del món

Neymar és el jugador amb el valor econòmic més alt del món, segons l' estudi que ha presentat el CIES Football Observatory. El brasiler relleva Messi al capdavant de la llista, amb un valor aproximat de 210,7 milions d'euros. L'argentí, pel contrari, cau al quart lloc (està valorat en 151,7 milions), per darrere de dos jugadors del Tottenham Hotspur, Dele Alli (155,1) i Harry Kane (153,6).

L'estudi del CIES, que recull una llista amb els 110 jugadors més valorats de les cinc principals lligues europees (Lliga, Premier, Bundesliga, Ligue 1 i Serie A), analitza el valor dels jugadors a partir d'un algoritme que té en compte l'anàlisi de valors com el rendiment dels jugadors i del club, l'estatus internacional, el contracte, l'edat o la posició.

Així, la majoria de jugadors de la llista són de la Premier League anglesa (el cost mitjà dels seus 10 jugadors més cars seria de 85 milions d'euros, per 73 en el cas de la Lliga). A Messi el segueixen diversos jugadors de clubs espanyols com Griezmann (150,3) o el blaugrana Luis Suárez (140,8). El desitjat Dybala ocupa la desena posició (115,3), just per davant de Cristiano Ronaldo (112,4) i de De Bruyne (110,5). El també pretès per molts clubs Kylian Mbappé (92,6), és el jugador més jove de la llista.

L'any passat, Messi liderava aquest rànquing amb un valor de 211,1 milions, seguit de Neymar (201,5), Cristiano (137,8), Griezmann (120,2) i Kane (112,5).