La original resposta de Piqué a un concurs de la SER sobre si veuria una targeta

Gerard Piqué ha reaccionat amb humor a un concurs organitzat pel programa de la SER " Carrusel Deportivo". El programa sortejava una samarreta d'un club de Primera a qui encertés en quin moment veuria una targeta groga Piqué contra el València, suposant que el central català es faria amonestar per no jugar contra el Granada complint el cicle d'amonestacions. I arribant net a partits com aquell contra el Madrid.

Tienes que decir en #CarruselPiqué EN QUÉ MINUTO verá la amarilla (o si no la verá también vale)



¡SORTEAMOS CAMISETA DE 1ª QUE PREFIERAS! pic.twitter.com/z8EbQz0vpN — Carrusel Deportivo (@carrusel) 19 de març de 2017

Piqué, en veure el concurs, ha piulat que ell també en faria un, de sorteig. I acte seguir, ha fet una enquesta: "La SER m'ha demanat una entrevista durant aquesta jornada de seleccions. Després de la brillant idea del seu sorteig, que hauria de respondre?". I proposava quatre respostes: Si, malgrat el sorteig era la primera. La segona, respondre que no. La tercera, dir que aquesta temporada no, que millor el proper any. I una darrera, dir que "mai més". En pocs temps, més de 12.000 persones ja havien votat. Piqué ha promès després sortejar una samarreta seva entre qui encerti quina serà la resposta més votada.