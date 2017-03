Ramos: "Dormiré més tranquil si eliminen el Barça"

Després de tombar el Nàpols amb dos gols, Sergio Ramos va deixar clares les seves preferències de cara al partit de tornada d'aquest dimecres entre Barça i PSG: "No em preocupa ni molt menys el partit, però, òbviament, estaré més content si no passa el Barça. Dormiré més tranquil". El defensa blanc, això sí, va reconèixer que no li agrada veure patir jugadors "amics" seus, en referència als companys de selecció.

L'andalús també va sortir en defensa del mal joc dels seus companys: "Si sabéssim la fórmula seria molt fàcil, a vegades les coses no surten com les treballem. És un partit per reflexionar, sobretot a la primera part".

"Fa una setmana em mataven, fa un mes era molt bo i no per fer dos gols seré un heroi", va comentar Ramos, allunyant-se de les crítiques. "Que els que m'han criticat traient estadístiques mirin el meu currículum", va rematar. L'andalús va celebrar dos gols en el seu partit 100 a la Champions, però la UEFA finalment li va concedir el segon en pròpia porteria a Mertens: "Sí? No fotis! M'han pres el doblet. Bé, doncs res".

Qui també va treure importància al mal joc del seu conjunt va ser Zinedine Zidane: "Hem guanyat, ja està, 3-1, 1-3 i ja està. Ara cal descansar i pensar en el proper partit". Caçat per una càmera al túnel de vestidors al descans, Cristiano va criticar l'actuació dels seus companys: "No sabem defensar", va comentar-li a Pepe.