Sebastian Vettel celebra la Pasqua a Bahrain

Deien les apostes que el títol del 2017 havia de caure del costat de Mercedes, i que Hamilton era el gran favorit per guanyar la competició. Encara falta massa per dir que els vaticinis eren erronis, però amb tres curses ja ha quedat demostrat que si el pilot anglès vol tornar a ser campió, haurà de suar la cansalada. A Bahrain, en la tercera cursa de la temporada, Sebastian Vettel va donar un nou cop d’autoritat. L’alemany de Ferrari va obtenir el seu segon triomf de l’any, per davant de la desesperació de Hamilton -segon- i d’un Bottas que va acabar caient al tercer graó del podi.

Va ser una cursa entretinguda, amb nombrosos avançaments, sobretot entre els pilots que optaven a entrar a la zona de punts. Lluites frec a frec i també abandons, sobretot mecànics, per sobreescalfament del motor o problemes amb els frens.

Vettel va tenir un punt de sort. També és cert que la va saber buscar. Sortia tercer, just per darrere del poleman Bottas i de Hamilton. Però sortia per la zona neta de la graella. Ho va saber aprofitar per accelerar més ràpid i guanyar una posició abans del primer revolt. Després va beneficiar-se d’un safety car per situar-se primer, avançant Bottas. I, per postres, veia com Lewis Hamilton, el que acabaria sent la seva principal amenaça, rebia una penalització.

I és que tota la fortuna de Vettel va ser desgràcia per a Hamilton. El britànic es va erigir de seguida com la punta de llança de Mercedes, ja que tenia molt més bon ritme que el seu company Bottas. El problema va venir, a banda de en la sortida, amb el safety de la volta 13, que va fer acte de presència arran d’una topada entre Stroll i Sainz: Bottas va entrar primer al box de Mercedes i Hamilton anava just darrere seu. Per evitar quedar encallat mentre al seu company li canviaven els pneumàtics, va afluixar deliberadament el ritme. Tenia al darrere Ricciardo, que també va haver d’afluixar, i els comissaris van penalitzar l’acció amb cinc segons, al·legant conducta antiesportiva.

Amb Vettel líder i Hamilton segon, a l’espera de complir la penalització a la següent aturada, l’equip Mercedes va barrinar una nova estratègia per guanyar. Calia aturar-se a falta de 15 voltes, posar pneumàtics nous i córrer com si no hi hagués demà. L’única pega és que a l’escuderia no es van atrevir a posar-li el compost més tou -li hauria donat més velocitat però hi havia risc que es degradés massa ràpid-. Hamilton tenia 20 segons de desavantatge i en retallava dos per volta. Però llavors, Vettel, gat vell, es treia un conill del barret i també augmentava el ritme, amb un plus de potència que s’havia estalviat en el tram inicial. “Gràcies equip -deia Vettel-. És una gran victòria amb un gran cotxe. I bona Pasqua a tothom!”