Torna l'Offside, el festival de documentals de futbol de Barcelona / OFFSIDE

Després de tres edicions, el festival de documentals de futbol Offside Fest 2017 ha anunciat avui el gruix de la programació de la seva quarta edició, que tindrà lloc del 16 al 26 de març al Cinema Maldà de Barcelona. Entre els títols destaca un documental sobre un club icònic com la Juventus, la revolució del futbol islandès durant els darrers anys, un retrat d’Admiral Sportswear (pioners en la fabricació d’equipacions per als clubs britànics als anys 70), la història dels últims 20 anys de la selecció francesa a través de la seva implicació social i política i la increïble vida del gallec Santiago Formoso, que va arribar a jugar al costat de Pelé, Beckenbauer i Cruyff durant la seva etapa al New York Cosmos.

En total es tracta de 17 llargmetratges documentals i 10 curtmetratges, la xifra més elevada de totes les edicions. Enguany el festival ampliarà els dies de projecció, que passaran a ocupar dos caps de setmana: el Cinema Maldà acollirà sessions del dijous 16 al diumenge 19 de març, i també del dijous 23 al diumenge 26 de març, amb l’excepció del divendres 24, que tindrà lloc la festa a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm.

A més de les seccions tradicionals -la Secció Oficial Internacional Estrella (a concurs), Fora de Joc (fora de concurs) i Passada en Curt (curtmetratges)-, l'Offside Fest 2017 incorporarà també per primer cop la Secció Oficial Nacional, amb 3 llargmetratges produïts a Espanya que certifiquen que la febre del documental futbolístic també arriba a les fronteres de l'Estat. Es tracta d''Alén Do Cosmos', el trajecte vital del gallec Santiago Formoso que als anys 60 va marxar als Estats Units i va jugar amb Pelé, Beckenbauer i Cruyff; 'The other kids', sobre el somni d’un nen ugandès de ser com Fernando Torres, i 'Fins al final', un emocionant seguiment del partit decisiu del Nàstic de Tarragona per l’ascens a la Segona Divisió A l’any 2015.

Els primers abonaments per a l' Offside Fest 2017, que permeten accedir a totes les sessions del Cinema Maldà a més de la festa a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, ja es poden comprar a un preu promocional de 35 € (més despeses de gestió) durant una setmana. Després passaran a costar 40 € (més despeses de gestió), preu que es mantindrà fins a l’arribada del festival. Les entrades per sessió sortiran a la venda en les pròximes setmanes, juntament amb la publicació dels horaris.