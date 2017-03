Trinxant la història

La història ja era seva. Dos triplets, quatre Champions, vuit lligues, Copes del Rei, Supercopes d’Europa i d’Espanya, Mundials de Clubs, Pilotes i Botes d’Or, rècords golejadors i un estil futbolístic admirat arreu del món. No hi ha res comparable al segle XXI. A la gloriosa era de Messi, però, li faltava aconseguir una fita que cap equip havia assolit mai abans a Europa. Li faltava una nit memorable com la que vam viure al Camp Nou, un partit amb extra d’èpica que empetiteix l’ Iniestazo de Stamford Bridge, el hat trick del Pichi contra el Göteborg i el gol de Bakero a Kaiserlautern. A partir d’ara, el nou paradigma de les remuntades és el Barça 6 - PSG 1, i el nou heroi, símbol d’un Barça que no es rendeix, Sergi Roberto. París podia haver sigut l’epíleg del Barça de Luis Enrique. Ben al contrari, pot ser un nou Anoeta. El dol de París ha servit per revisar el full de ruta futbolístic i per engrandir la llegenda d’un equip que ha trinxat la història.