Xavi Hernández: "El Barça és millor, la remuntada és possible"

L'exblaugrana Xavi Hernández veu "possible" que el Barça remunti el 4-0 que va encaixar a l'anada del partit de vuitens de final contra el PSG. En una entrevista concedida al rotatiu francès 'Le Parisien', el migcampista, actualment al Qatar, reconeix que els d' Unai Emery "van ser superiors en tots els aspectes en el duel d'anada", però puntualitza que el Barça "és millor". Així mateix, deixa clar que jugadors com Neymar, Messi, Suárez i Busquets donaran "la seva millor versió", i això, assegura, fa que pensi que tot és possible. "Tàcticament i físicament, estan preparats", afegeix el de Terrassa.

Preguntat per un pronòstic, Xavi s'atreveix a somiar en " un 4-0 al final dels 90 minuts, i 5-0 a la pròrroga". L'egarenc reconeix, però, que "serà molt difícil". Qui va ser blaugrana durant més d'una dècada adverteix que Messi "és la clau de tots els partits, i excepte quan s'ha lesionat, sempre ha marcat la diferència, per això és el millor de la història".

Veure Verratti de blaugrana

A Xavi també li han preguntat si Verratti s'assembla més a ell o Iniesta, i no ha dubtat a desfer-se'n en elogis: "Crec que s'assembla més a mi. Busca la pilota rasa, la porta cap endavant, organitza el joc. És petit, com jo, i mai perd la pilota, com jo. Tècnicament és increïble, és un jugador que m'agradaria veure a Barcelona. Rabiot s'assembla més a Iniesta, amb més projeccions cap endavant". Xavi, a més, no ha dubtat a recomanar l'italià: " Seria el reforç ideal per al Barça, que no té grans necessitats".

L'exjugador del Barça també parla del seu futur com a entrenador, i de la possibilitat que algun dia dirigeixi el club de la seva vida: " És un somni, i està camí de convertir-se en un projecte. Estic intentant formar-me per a això, però encara he de passar els cursos d'entrenador a Madrid. Hi ha moltes coses noves per aprendre".

Xavi, això si, descarta la possibilitat de rellevar Luis Enrique aquest mateix estiu, quan l'asturià deixi la banqueta blaugrana. "No seré el seu substitut ara, encara no he aprovat els exàmens, i encara penso com un jugador en lloc d'un entrenador. La propera temporada serà l'última com a jugador. Després ja ho veurem".