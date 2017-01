260x366 El Barça reclama un gol fantasma contra el Betis / @neymarjr El Barça reclama un gol fantasma contra el Betis / @neymarjr

El Barça ha empatat aquesta tarda a l'estadi del Betis després d'un partit fluix. Amb l'1-0 al marcador, els blaugranes han reclamat un gol fantasma després d'una jugada enrevessada a l'àrea local. Després d'una passada filtrada per Leo Messi, un mal refús de la defensa verd-i-blanca ha provocat que la pilota superés la línia de porteria, segons confirma la imatge televisiva de beIN La Liga. Hernández Hernández i els seus assistents no han assenyalat res.

" Ha estat molt clara. Supera la línia un metre. Els àrbitres han de fer el seu treball, com nosaltres. El resultat fa mal, perquè l'objectiu és sumar victòries i pressionar els equips de la part alta de classificació. Hem de seguir treballant", ha comentat Luis Suárez. "Crec que hem fet mèrits per guanyar el partit. Ells també han tingut alguna opció. El futbol és així, el rival també juga. Hauríem d'haver despertat abans. Som conscients que no hem fet un bon partit", ha afegit el davanter sud-americà. Álex Alegría, autor del gol del Betis, ha explicat que "des del terreny de joc" no ha vist res. "Segurament vosaltres ho haureu vist millor", ha matisat a peu de gespa.

Neymar, descontent

Neymar ha estat molt més crític que el seu company d'equip. El brasiler ha mostrat el seu descontent amb l'actuació arbitral via Instagram, publicant la instantània de la polèmica i un text: "Hahahahahaha". Després, l'ex del Santos ha afegit un vídeo en què reclama un penal.

Qui tampoc ha volgut carregar contra els àrbitres ha estat Marc-André Ter Stegen. "Hem marcat un gol que no ha pujat al marcador, però ells són humans", ha dit l'alemany en relació als àrbitres i l'error del línier. També ha estat molt clar sobre la jugada del gol del Betis: "no hi ha falta. He anat a buscar-la amb el puny i era difícil treure-la".