Bartomeu: confiança en Messi, desconfiança en Laporta

Dues hores és el temps que va estar Josep Maria Bartomeu repassant l’actualitat del Barça, sense fugir del seu paper habitual, somrient en tot moment i evitant respondre amb rotunditat en la majoria dels casos. Amb Bartomeu, els grisos predominen al blanc i negre, també a l’hora d’expressar-se.

Dos temes van centrar bona part de la compareixença, la renovació de Leo Messi i l’acció de responsabilitat. Amb el primer, va evitar un titular a cinc columnes, però, després de la insistència dels periodistes, va deixar palès que el club confia que l’argentí renovi. De moment, no hi ha hagut contactes oficials entre les dues parts, unes negociacions que es deixen per al gener.

En la carpeta judicial Bartomeu va tornar a mostrar la seva cara amable, fins i tot amb un to més conciliador que diumenge a l’assemblea. Vol acabar amb l’enfrontament amb Joan Laporta, però no a qualsevol preu. Continuen la negociació, les pressions i les trucades. Ahir, de fet, es va retirar el recurs contra els onze exdirectius que van adherir-se al pacte amb el Barça i Zurich.

Per què no s’ha pogut tancar aquesta carpeta? Per una qüestió de confiança. Bartomeu recela de Laporta. Per acabar amb l’acció de responsabilitat abans que hi hagi resolució de l’Audiència de Barcelona el 12 de gener, els exdirectius plantegen un escenari senzill: ja que l’enfrontament el va iniciar el club presentant la demanda, hauria de ser el Barça qui la retiri als 17 exdirectius, i posteriorment aquests retiraran les seves impugnacions. Bartomeu ho vol per escrit. Recela de la paraula de l’expresident. “La porta és oberta, si aquesta és la seva proposta”, va dir abans de recordar que no reclamaran ni un euro a cap dels 17 exdirectius. El president va estar acompanyat dels principals executius i va reconèixer que es veu regularment amb Sandro Rosell i que nomenarà un vicepresident econòmic, i va posar “un 8” al 2016.

El pacte amb Laporta, per escrit

“Passi el que passi mai executarem una sentència contra els directius, no volem que paguin de la seva butxaca. Ni tan sols amb Zurich. Si no retiren els recursos el Barça haurà d’anar fins al Suprem per tenir jurisprudència, perquè serveixi per a futures directives: no es pot estirar més el braç que la màniga”, va explicar el president sobre l’acció de responsabilitat que es pretén tancar si es troba una solució amb els cinc exdirectius que no s’han adherit al pacte que va signar el Barça amb Zurich. Bartomeu retiraria el recurs als 5 exdirectius si Joan Laporta deixés per escrit que farà el mateix amb la seva impugnació a la sentència de primera instància, condició imprescindible per tancar la carpeta. Al club desconfien de la seva paraula. Bartomeu també va confirmar que, tot i el pacte amb Zurich, la companyia ha de seguir donant cobertura als exdirectius dissidents.

El futur de Messi és el Barça

Ja en la primera resposta de la llarga compareixença, Bartomeu va deixar clar que el club farà l’esforç que calgui per lligar la renovació de Messi, “un català més”, l’home que “cada any” hauria de guanyar “la Pilota d’Or”. “I per què no? Més enllà de la seva retirada, podria continuar lligat al club. N’estic segur. Ens encantaria que seguís amb nosaltres, l’esforç el farem”, va dir davant la insistència dels periodistes en aquest tema. Això sí, tot es basa en voluntats i percepcions, ja que encara no hi ha hagut cap contacte oficial entre el Barça i l’entorn del futbolista per encaminar la renovació. “No tinc cap dubte que vol seguir a Barcelona, abans o després anunciarem la seva renovació. De tebior, cap”, va defensar el màxim dirigent culer abans d’assegurar que els temes “fiscals” que té oberts Messi -ha sigut condemnat a 21 mesos de presó per frau- no afecten la negociació.

Lloances per la via diplomàtica amb la UEFA

La roda de premsa per valorar el 2016 es va celebrar l’endemà que el Barça arribés a un acord amb la UEFA per acabar amb la polèmica de les estelades. Bartomeu va lloar la “via diplomàtica” que s’ha utilitzat amb “interlocutors esplèndids” com el nou president de la UEFA, Aleksander Ceferin, i va assegurar amb rotunditat que el soci pot anar ara al Camp Nou amb l’estelada sense cap tipus de por de represàlies. “La UEFA ha entès que es pot portar l’estelada”.

No hi ha pla B en cas que Luis Enrique no renovi

Ara mateix el Barça no s’està cobrint les espatlles davant la possibilitat que Luis Enrique decideix no renovar a final de temporada. Almenys és el que diu públicament el president del Barça, que va assegurar que el tècnic asturià és l’entrenador que volen, ja que “no hi ha pla B”. Bartomeu va afirmar que entre les prioritats immediates no hi ha abordar la renovació de l’entrenador, que es començarà a tractar a partir de l’abril.

Descarta el pacte pel cas Neymar a l’Audiència Nacional

Un dels temes en els quals va ser més contundent el dirigent blaugrana va ser en l’afer Neymar. Després que el Barça assumís dos delictes fiscals, amb un pacte amb la fiscalia i l’Advocacia de l’Estat, i que incloïa el pagament de 5,5 milions, el president va assegurar que no es pactarà en el cas Neymar 2, un procediment obert a l’Audiència Nacional després d’una querella per estafa i corrupció presentada pel fons d’inversió brasiler DIS.

Va ser un dels temes sobre els quals hi va haver més confusió i alhora més preguntes dels periodistes: quant va costar finalment Neymar? Després d’un error inicial, quan no s’hi havia inclòs el pagament de 2 milions que es va fer al Santos perquè el brasiler va ser finalista de la Pilota d’Or, Bartomeu va assegurar que Neymar va costar 24,6 milions. Aquesta és la xifra auditada que apareixerà als comptes del Barça d’aquest exercici 2016-2017.

Aleix Vidal no marxa, tampoc hi haurà fitxatges a l’hivern

En la línia de la seva manera habitual d’expressar-se, Bartomeu no va ser rotund a l’hora de parlar de les entrades i sortides del mercat d’hivern, però va acabar afirmant que Aleix Vidal no marxarà, ni tampoc arribarà cap jugador durant la pròxima finestra de fitxatges. “No hi ha prevista cap sortida, ni ningú ens ha demanat marxar. Tampoc hi ha petició de l’equip tècnic per fitxar ningú -va dir abans de rematar-: ara com ara no veig ni sortides ni entrades”.

A l’Espai d’Animació no hi ha violents i perdó a l’Espanyol

Amb el derbi encara molt present, va tornar a demanar “perdó” pels incidents durant el partit contra l’Espanyol que hi va haver a l’Espai d’Animació, amb insults i pancartes ofensives contra els seguidors i jugadors blanc-i-blaus. “No és el que volem. No és el nostre tarannà. Ho lamentem”, va dir Bartomeu, que va recordar que ja han expulsat tres socis. Això sí, va ser rotund en afirmar que no hi ha “cap problema” en relació a aquest projecte i que no hi entren “violents”.

L’inici de les obres del nou Camp Nou, l’estiu del 2018

La construcció del nou Camp Nou s’iniciarà l’estiu del 2018, un any més tard del previst. Actualment s’està en converses amb l’ Ajuntament de Barcelona per tirar endavant la modificació del Pla General Metropolità, i després hauran d’aprovar el projecte el consistori i els diferents grups municipals, previsiblement al març, i s’haurà de redactar el projecte executiu. “S’està treballant a un ritme bo”, va dir Bartomeu, que va confirmar que les obres del Miniestadi començaran el juny de l’any vinent.

Evita criminalitzar Cristiano i reclama seguretat jurídica

Bartomeu va evitar acarnissar-se amb Cristiano Ronaldo i el seu cas de presumpta evasió fiscal destapat per Football Leaks. “No pot ser que tothom s’equivoqui. Hem de ser seriosos. Vull trencar una llança a favor dels agents i assessors fiscals dels jugadors”, va dir el mandatari culer, que va tornar a recordar que cal una “seguretat jurídica” per al món del futbol que actualment no existeix. “No criminalitzem els jugadors”, va sentenciar en referència a Leo Messi.