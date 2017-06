Benedito decideix tirar endavant una moció de censura contra la junta de Bartomeu

Agustí Benedito ha decidit impulsar una moció de censura contra la junta de Bartomeu. El que va ser candidat a la presidència del Barça en les eleccions del 2010 i del 2015 ho ha justificat dient que el club està vivint "la pitjor crisi institucional dels últims anys". Una moció que serà "aquest estiu".

En un acte al Col·legi de Periodistes, Benedito ha argumentat que hi ha "dos fets crucials" que l'han motivat a tirar endavant aquesta moció. Un d'ells és la decisió de l'actual directiva d'acceptar una condemna per al club a canvi de quedar exculpats en el Cas Neymar I. L'altra, arran de la detenció de Sandro Rosell i la vinculació entre l'expresident i Qatar, el país que ha promocionat la samarreta del Barça des del 2010. "Una relació que no s'explica sense el trident de Qatar, Rosell, Bartomeu i Faus, que fan aquesta vinculació per interessos propis".

Amb el llema 'Els socis decidim', Benedito ha obert una web per tirar endavant la moció de censura ( votdecensura2017.cat) i un telèfon de contacte: 931730003