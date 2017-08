Piqué: "Quan faig el tuit, sé al cent per cent que Neymar se'n va"

Gerard Piqué ha estat el futbolista encarregat de parlar abans del partit d'anada de la Supercopa d'Espanya contra el Reial Madrid. El central, però, ha parlat poc del partit d'aquest diumenge al Camp Nou i molt de la sortida de Neymar del conjunt blaugrana, sobretot perquè ell va ser qui va publicar a Twitter que "es queda".

El futbolista ha confessat que, quan va fer el tuit, sabia "al cent per cent que se n'aniria" però que va utilitzar les xarxes socials perquè "era l'última bala que tenia".

"No em sento enganyat. Al casament del Leo [Messi] ja hi va venir amb la idea de marxar. És veritat el que va dir Alves: Neymar el va convèncer a ell perquè fitxés pel PSG. Nosaltres el vam intentar convèncer perquè es quedés. El dia que faig el tuit sé al cent per cent que se'n va. Però era l'última bala que tenia. Va enfadar-se amb mi, va durar unes hores enfadat… Però així va anar", ha comentat.

Ha aclarit, després, que ho va fer "expressament per mirar que l'opinió pública el convencés". Cosa que no va passar: "És com quan jugues a pòquer i tens un 'farol'. No va sortir bé".

Tot i l'enrenou, Gerard Piqué ha defensat Neymar i ha justificat que no ho digués a la directiva perquè no era el seu "paper".

Piqué defensa Neymar

"Segur que té les seves raons. Però al final crec que no l'hem de jutjar. Ha pres aquesta decisió i és valenta. Aquí hi ha passat quatre o cinc anys i ha donat un rendiment extraordinari", ha comentat el central. "Hi ha jugadors que no es presenten, d'altres que es declaren en rebel·lia. I ell no va fer res de tot això. Va seguir jugant tot i saber que marxava. S'hauria pogut lesionar contra el Madrid, però no ho va fer. No em sento decebut amb ell".

"No sabrem mai quan va costar però segur que menys de 222 milions, així que ha deixat diners a caixa", ha afegit Piqué, amb un missatge que ha sonat a dard a la directiva. "¿Neymar ha marxat per diners? Doncs per diners. Quanta gent no marxaria per diners a la competència? Tothom".

Sobre els relleus, el central ha dit: "Més que substituir-lo, el que hem d'intentar és fer-nos més forts. No hem de buscar un substitut, perquè no al mercat no n'hi ha cap". I sobre el que els clubs demanen al Barça, com els més de 100 milions per Coutinho o Dembélé, ha tancat que els clubs "s'aprofiten del moment en què estem".