Luis Enrique: "Estic gratament impressionat amb l'estat físic del trident"

L'entrenador del Barça Luis Enrique ha assegurat que l'argentí Lionel Messi, l'uruguaià Luis Suárez i el brasiler Neymar da Silva han tornat de les vacances " millor de com se n'havien anat". L'asturià comptarà amb els tres davanters per enfrontar-se demà (21.15 hores, beIN La Liga) a San Mamés a l' Athletic Club, malgrat que van gaudir d'uns dies més de vacances que la resta dels seus companys. " Estic gratament impressionat amb el seu nivell de forma. Han tornat molt millor i estic content que hagin pogut gaudir en família", ha explicat.

Sobre la visita a San Mamés, ha alertat del nivell de l'Athletic Club. " És un equip molt valent, que no té por d'arriscar. No crec que canviïn la seva filosofia o l'estructura defensiva", ha apuntat. També ha volgut elogiar l'entrenador rival, Ernesto Valverde, que ha estat vinculat a la banqueta del Barça en les últimes setmanes. "És un dels tècnics amb més nivell del futbol espanyol", ha comentat, normalitzant el procés de rumorologia que arrossega la seva no renovació.

Precisament, preguntat pel seu futur, Luis Enrique pensa només en el present: "Si alguna cosa he après en el món del futbol és que el futur no existeix. Jo sóc molt de planificar les coses, però és molt millor centrar-se en el present i gaudir el dia a dia", ha comentat. Una de les decisions que el tècnic haurà de prendre en les pròximes hores és qui ocuparà la porteria davant l'absència de Jasper Cillesen, que pateix una lesió muscular.

Sense dir noms, el preparador ha admès que ja té decidit el seu titular. "Tots els meus jugadors estan preparats per competir", ha dit, destacant i defensant les rotacions a la plantilla. "La possibilitat de jugar dinou partits en dos mesos seria una grandíssima notícia i per a això necessites un bloc, perquè sempre hi ha lesions i sancions. Necessitem un bon bloc, tenir molts recursos i saber utilitzar-los", ha afegit.