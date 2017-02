Messi, l’home que va fer del Calderón el seu jardí

El 1966 Peru Zaballa va convertir-se en el primer jugador del Barça a fer un gol a l’Atlètic de Madrid al seu nou estadi, el Manzanares: el primer estadi europeu on tots els aficionats podien seure, un estadi modern que va veure com el Barça hi guanyava el primer cop que el visitava. 51 anys després, Lionel Messi va encarregar-se de tancar el cercle iniciat per Zaballa en marcar l’últim gol del Barça a l’estadi, batejat des de l’any 1971 en honor de Vicente Calderón, en un partit de Lliga contra els matalassers. Un estadi ara vell, destinat a ser enderrocat en pocs mesos, on el Barça ha guanyat Lligues i encara hi pot guanyar, al maig, una Copa. Però ja no serà contra un dels rivals que més ha patit amb Lionel Messi, l’Atlètic. “Sabem quina és la seva qualitat, el pots intentar vigilar, però ell és diferent”, va admetre l’uruguaià Diego Godín. De fet, era just que fos Messi qui s’encarregués de fer el gol del triomf. Amb 12 gols marcats al Vicente Calderón en totes les competicions, és el jugador visitant que més gols ha marcat en aquest estadi, dos més que Cristiano Ronaldo i tres més que el brasiler Ronaldo. Jugadors que ja no el podran empatar.

Messi, en una temporada complicada, s’ha encarregat de ser el líder quan cal tant en joc com en gols. Acompanyat d’un Neymar irreductible, l’argentí ja encadena nou temporades consecutives marcant 20 gols o més a la Lliga, xifres que cap jugador ha aconseguit abans i que el consoliden com a referent ofensiu, també per davant de Luis Suárez, que acumula 18 gols a la Lliga, dos menys que un Messi eufòric.

De fet, quan va acabar el partit, Messi va perseguir per la gespa Neymar i li va saltar a sobre. Del Messi capcot que no celebrava el gol contra el Leganés, al Messi que es trenca la gola per celebrar un triomf en tot just una setmana. L’argentí va patir per entrar en joc a la primera part, però va gaudir de dues ocasions bones. Un xut creuat i una falta que gairebé entra pel mateix escaire on ja havia fet gols de falta directa. Però Oblak va estar encertat en un vol sense motor que només va servir per posposar el moment de glòria de Messi. El penúltim al Vicente Calderón, en espera de la final de Copa contra l’Alabès.

Una xifra rodona

El seu gol en els últims minuts va servir per mantenir una xifra rodona, una estadística perfecta: en 22 partits de Lliga contra l’Atlètic de Madrid, Messi els ha fet 22 gols, tant al Camp Nou com al Calderón. Una mitjana rodona, que baixa una mica al vell estadi matalasser, on ha marcat vuit gols en onze partits de Lliga. Ara bé, un d’aquests gols va ser aquell de la penúltima jornada, el 2015, que va donar un títol de Lliga.

Onze partits on només ha conegut la derrota tres cops. Des que Messi va trepitjar per primer cop el Manzanares, ha conegut més victòries que no pas derrotes. I l’última derrota en Lliga va ser el 2010. Pel mig, això sí, l’Atlètic de Madrid es va venjar amb dues eliminacions a la Lliga de Campions. Dues taques en un historial ple d’èxits d’un Messi que ahir va seguir trencant estadístiques. Feina de formigueta, anar sumant gols i triomfs, per arribar a ser el jugador estranger que ha guanyat més partits de Lliga en més de 80 anys de competició -amb un total de 277 victòries-, superant així un tal Dani Alves.