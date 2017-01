Tres anys de Bartomeu, un projecte que depèn d’una firma

Aquest dilluns fa exactament tres anys, Josep Maria Bartomeu sortia amb pas lleuger de casa de Sandro Rosell, acompanyat de Javier Faus. L’expresident els acabava d’anunciar que ho deixava, saltava del vaixell i posava Bartomeu al timó d’un club que navegava sense rumb clar. El barcelonisme trontollava mentre Rosell desapareixia i deixava en mans del seu fidel amic un club que encara estava paint l’adeu de Pep Guardiola i l’amarg destí de Tito Vilanova.

Tot passava molt ràpid. El Jan, el fill gran del nou president, se n’assabentava al pati de l’Escola Aula per boca d’un amic: “El teu pare és president!” Al mateix temps, Bartomeu i Faus es reunien amb Jordi Cardoner per dinar i començar a traçar els primers passos del nou projecte. Un dels primers temes que va haver de resoldre llavors Bartomeu va ser, precisament, el que té ara mateix tot el barcelonisme en suspens: aconseguir la renovació de Leo Messi.

Res aturat, tot condicionat

Després de desprendre’s de la motxilla heretada de Gerardo Martino, el nou projecte es va posar en mans d’un trident que li va permetre assolir el triplet, dos lemes que va utilitzar en les eleccions del 2015 per escombrar els seus rivals i allargar el seu mandat fins al 2021.

Un any i mig després de coronar-se a Berlín, però, l’ambiciós pla de Bartomeu per convertir el Barça en el club dels 1.000 milions penja de Messi -i no només al terrreny de joc-. Tot el projecte depèn del seu sí a la renovació. Si l’argentí no continua, el president és plenament conscient que tota la legitimació del 2015 s’haurà perdut. Per això, no s’escatimarà res per convèncer-lo. Els missatges d’alerta sobre la massa salarial que han sonat durant els últims tres anys -i que encara se senten en algun despatx- no es tindran en compte a l’hora de negociar. Amb Messi és o tot o res. Caldrà cedir en altres coses, o imitar fórmules imaginatives com les que es van fer servir amb Neymar, a qui el Barça li pagarà durant els pròxims cinc anys un bonus de renovació rècord.

Bartomeu ja sap el que és negociar amb l’argentí. Va ser ell qui va tancar l’última renovació. Va ser un llarg procés que va culminar nou mesos després que Rosell tanqués a Corçà, l’agost del 2013, un principi d’acord amb el pare de Messi. Si aquella va ser una negociació complexa, que va situar l’argentí com el futbolista més ben pagat del món, amb 39,4 milions de fix aquest any, l’actual negociació encara és més complicada perquè les xifres creixeran molt més.

El nou patrocini de Rakuten i l’aire que aportarà el nou contracte de Nike -que entrarà en vigor l’any que ve- serviran per mitigar l’impacte d’unes renovacions que no s’aturen mai. Amb Messi arribaran Ter Stegen, Rakitic, Iniesta i s’espera que també Luis Enrique. Tot mentre el gran projecte de Bartomeu -Messi, al marge- arrencarà, mínim, un any més tard. Tal com va avançar l’ARA al setembre, el nou Camp Nou no començarà a fer-se fins al 2018. De moment, el president va reestructurant l’àrea executiva per professionalitzar el club i encertar per fi el model que ha de fer créixer el Barça fins als 1.000 milions. Sempre, esclar, que Messi firmi.