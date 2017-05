El llegat que deixa Luis Enrique

Ahir es va tancar l’etapa del tercer tècnic més important de la història del Barça. Almenys en resultats. Luis Enrique va escriure el seu nom darrere dels de Pep Guardiola i Johan Cruyff. L’asturià va arribar fa tres anys a un club que necessitava una forta sacsejada per fer-lo sortir d’un abatiment perillós. I ho va aconseguir, transmetent a la seva plantilla i a una part del club encarcarada aquell caràcter tempestuós que el va caracteritzar com a jugador. Com a tècnic va ser el mateix que quan vestia la samarreta del Barça, una figura coratjosa i explosiva que vivia d’un cor que sempre bombejava a tota velocitat, més física que racional.

Pel que fa a títols, tot i que la sensació és que s’ha anat de més a menys, i el seu projecte s’acaba amb un mal regust, el llegat de Luis Enrique és bo. Qualsevol culer signaria una Champions cada tres anys, amb triplet inclòs, i dues Lligues i tres Copes. I així ho va reconèixer el Calderón ahir, corejant el nom de l’asturià als minuts finals per agrair-li aquests anys d’èxits. L’afició del Barça ha estat majoritàriament al costat del seu entrenador. Tot i la seva mala premsa, i que a vegades ha oblidat que representava el Barça en les seves aparicions públiques, la gent l’ha estimat.

Luis Enrique ha sigut un treballador incansable, defensor a ultrança dels seus, un líder que va saber cedir quan va veure que topar amb Messi l’empenyia cap a un final tràgic. Va rectificar i els èxits es van encadenar, malgrat que aquesta última temporada no ha sabut mantenir la fam de l’equip. Jugadors i tècnics es van cansar els uns dels altres i el grup s’ha deixat anar perillosament.

L’empremta de Luis Enrique és profunda en els resultats, no tant en el joc. El dia de demà la gent recordarà les jugades inversemblants del trident, no el joc d’aquest equip. Podrem viure sense veure un partit sencer d’aquest Barça, en tindrem prou amb un ampli resum que reculli les meravelles dels de dalt. El viatge, tot i que trepidant, no ha sigut sempre divertit. Agraïment, tot i veure el futbol d’una manera molt diferent.