Valverde: "La meva idea serà aprofundir en aquest estil del Barça i donar-li una volta més"

"Extraordinària responsabilitat". Amb aquestes paraules, Ernesto Valverde s'ha presentat en societat com a nou entrenador del Barça. El tècnic, que vol tornar "la confiança" que ha sentit de la directiva, és conscient que hi haurà "molta pressió per guanyar i una obligació permanent per treure resultats", però se sent preparat per assumir "l'alta exigència" que implica el càrrec. No volia un repte fàcil i el del Barça no ho serà. "Però ja m'agrada". "Vinc de l'Athletic, que és un club molt especial, el club de la meva vida, i és un exemple de compromís per a tots. M'agradaria tornar a generar aquest compromís i generar els mateixos vincles, gairebé de família, que vaig tenir allà". Valverde arriba a Barcelona amb la intenció que la seva feina, la seva manera de fer les coses i la seva idea "contribueixi a què el Barça segueixi creixent", ha afegit.

"No sé com sortirà, però tinc una confiança extraordinària en el que faré aquí", ha dit. I de seguida ha girat el discurs cap a arguments futbolístics que poguessin convèncer el barcelonisme de la seva arribada. "En aquest club hi ha un denominador comú, el segell Barça. Molt de joc al mig del camp, bons jugadors per zones interiors. M'hauré d'adaptar i de readaptar. La meva idea serà aprofundir en aquest estil i donar-li una volta més". No ha dubtat en citar Messi i Iniesta per elogiar el nivell de la plantilla. "La meva idea com a entrenador serà ajudar-los, fer-los millors jugadors, que siguem cada dia millor equip, generar un esperit d'equip que ens impulsi i, en els bons i mals moments, estar junts. Volem crear un esperit d'equip que emocioni a la nostra gent, que són molts, a tot el món", ha comentat.

No s'ha vist amb cor d'entrar en gaires detalls tàctics –tot i que ha admès que la cosa no serà una batalla numèrica entre els esquees 4-2-3-1, 4-3-3 o 3-4-3– perquè necessita temps per conèixer la plantilla, no vol dir res que insinuï que la feina de Luis Enrique i el seu cos tècnic no ha sigut bona en alguna cosa, i vol veure com s'avança com a equip. "Del que es tracta és de trobar la fórmula perquè l'equip jugui rodó", ha comentat. Ha parlat d'anar sempre endavant, de pressionar el rival, de ser profund. "C om estem no ens podem quedar, al futbol has de seguir avançant. Si no vas cap a dalt, vas cap a baix", ha respost.

"El que més m'ha agradat del Barça sempre és que tot el que ha aconseguit, ho ha aconseguit a través del joc. El que volia, ho ha anat a buscar, no ha esperat que li caigués del cel. El joc del Barça agrada a tothom, aquest és el seu èxit", ha comentat, després d'admetre que, com a rival, sempre ha patit molt quan s'hi ha enfrontat. "Ara que estic a l'altra banda espero poder fer patir a la resta".

De Messi, ha dit que és "el millor jugador que mai ha vist" i espera "gaudir del seu joc i ajudar-lo a millorar" i a Iniesta, amb qui encara ha de parlar profundiament, l'ha considerat "molt important per a l'equip i per al club. No ha volgut parlar de mercat de fitxatges perquè encara s'ha d'asseure amb Robert Fernández. Però ha tirat d'ironia, en recordar el reduït mercat de fitxatges que tenia a l'Athletic.

Tampoc ha concretat com farà les rotacions ni si alternarà els porters en diferents competicions. Preguntat per l'entorn i el "soroll mediàtic", s'ho ha pres amb tranquil·litat. "Sé com és l'exposició mediàtica del Barça, la conec. Sé que els entrenadors som els pares de totes les derrotes, ho assumeixo amb el càrrec. Sé a què m'exposo i ho tinc clar". Però Valverde aspira a què "els conflictes afectin poc als jugadors" i que es parli de futbol.

Signatura i fotografia al Camp Nou

A les 11.30 hores, Valverde ha signat el seu contracte com a entrenador del Barça. Un contracte que el vincula al club blaugrana per a les properes dues temporades, més una opcional. Segons el 'planning' del club, a les 12.30 h Valverde trepitjarà la gespa del Camp Nou i mitja hora més tard, a les 13 hores, farà la seva primera roda de premsa com a tècnic del Barça.

✍️ Valverde ja ha signat el seu contracte amb el FC Barcelona al costat del president Bartomeu i el vicepresident esportiu Jordi Mestre pic.twitter.com/1k6pg7cGrS — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 1 de juny de 2017

"Estem molt contents de que l'Ernesto hagi acceptat l'oferta del Barça. Creiem que és l'entrenador que ens fa falta, té molta experiència i aquí esperem que tingui un gran equip per fer una bona feina, al nivell de l' excel·lència que els socis ens demanen", ha dit Josep Maria Bartomeu, president del club, abans de fer-li entrega a Valverde de la nova samarreta amb el seu nom.

540x306 Valverde, al Camp Nou / PERE VIRGILI Valverde, al Camp Nou / PERE VIRGILI

"No em puc posar la samarreta", ha dit Valverde, rient, que ha agraït la confiança que han dipositat en ell per ser el nou entrenador. "Em toca retornar tota la confiança a través de la meva feina. Tinc una gran responsabilitat, he de respondre davant de molta gent. Sé que és un repte apassionant, un repte que esperem gaudir tots", ha afegit el nou tècnic, que ha conclòs: "Vull fer amb la meva feina que aquest club sigui més gran del que és ara, que ja ho és molt".