El Barça Lassa abaixa la persiana d'una temporada indigna (67-64)

El Barça Lassa ha perdut contra el València Basket (67-64) i ha quedat eliminat als quarts de final de la Lliga Endesa (2-1) per primera vegada en 12 anys. Tot i que l'equip blaugrana ha competit bé en una tarda de molts nervis, la temporada de l'equip blaugrana ha acabat amb una altra decepció.

Georgios Bartzokas ha afegit a les absències de Joan Carles Navarro i Justin Doellman la baixa d'última hora de Moussa Diagne. La seva absència ha obligat el tècnic grec a jugar alguns minuts amb Víctor Claver com a pivot. El valencià, però, s'ha lesionat quan quedaven 15 minuts per acabar el partit.

Després d'un inici molt fluix contra un rival que ha començat el partit amb un atrevit ritme de joc (15-3), el Barça Lassa ha aconseguit reconduir la situació gràcies a una millora en la intensitat (28-26). La primera meitat de Tyrese Rice ha sigut molt fluixa. El base ha fallat els sis tirs que ha intentat, ha perdut tres pilotes i ha arribat al descans amb un –10 de valoració (31-26).

El director de joc ha experimentat una transformació en una segona meitat en què ha anotat 18 punts. Entre ell i Ante Tomic han sostingut l'equip blaugrana. Tot i les baixes i els problemes amb les faltes personals, el Barça Lassa ha competit amb caràcter contra un rival molt nerviós al qual s'han aparegut els fantasmes de la final de l'Eurocup. El conjunt culer ha malbaratat diverses oportunitats d'empatar el marcador i fins i tot una, un triple d' Alex Renfroe amb 66-64, de capgirar-lo.

El Barça ha disposat d'una última possessió de 12 segons, però Rice ha fallat dos triples que haurien enviat el partit a la pròrroga (67-64). La jugada ha sigut el resum d'un duel en què l'equip blaugrana no ha estat encertat des de la línia de tres punts.

Una decepció esperada

Mal dissenyada i encara més mal retocada amb cinc pedaços temporals, la plantilla del Barça Lassa ha posat punt final a un malson de temporada. El club, però, repeteix una vegada i una altra que cal diferenciar la viabilitat del model escollit dels resultats esportius del primer equip.

315x234 Rèquiem pel Barça Lassa a Europa Rèquiem pel Barça Lassa a Europa

La desfeta del Barça Lassa a la Lliga Endesa se suma a la de l'Eurolliga, on per primera vegada des de l'any 2005 l'equip no va arribar ni tan sols als quarts de final. L'última decepció datava de quan al conjunt culer l'entrenava Joan Montes. Joan Carles Navarro és l'únic jugador que es manté en una plantilla en què també hi havia Rodrigo de la Fuente, actual mànager esportiu de la secció, i Víctor Sada, base del filial.