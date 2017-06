Nova etapa a les banquetes

El Barça començarà la temporada 2017-2018 amb entrenador nou en quatre de les sis banquetes dels seus equips professionals. Ernesto Valverde (futbol), Fran Sánchez (futbol femení), Edu Castro (hoquei sobre patins) i el substitut de Georgios Bartzokas (bàsquet) estrenaran càrrec en una campanya amb un gran valor estratègic dins del mandat de Josep Maria Bartomeu.

Sarunas Jasikevicius, actualment al Zalgiris, és l’entrenador que més s’ajusta al perfil que Nacho Rodríguez busca per recuperar l’esperit històric d’una secció que passa per les seves hores més baixes. Els noms de David Blatt (Darussafaka), Sito Alonso (Baskonia) i Pedro Martínez (València Basket) també han aparegut en algunes de les reunions per repensar l’equip. “L’única oferta que tinc és la de Víctor Luengo per anar a dinar”, va bromejar ahir el tècnic català, que demà començarà a disputar la final de la Lliga Endesa contra el Reial Madrid. “No vull desviar l’atenció. Hem d’estar centrats en la final. L’any que ve el que tinc clar és que m’agradaria entrenar, independentment de la categoria. A tots ens agrada entrenar grans jugadors, però disputar aquesta final és tan motivant que no vull pensar en res més que en aquest play-off i a intentar guanyar la Lliga. El demà per a mi no existeix, és l’avui. Intentar guanyar una Lliga és prou important per posar-se a pensar en el que passi d’aquí un o dos mesos. Ara hem de posar tota la nostra energia i il·lusió en aquests dies”, va assegurar Martínez.

Objectiu: reforçar el cos tècnic

Al marge de fitxar un entrenador, el Barça vol reforçar el cos tècnic del primer equip. Jaume Ponsarnau, actualment ajudant de Martínez al València Basket, és un dels favorits per enfortir l’estructura tècnica. En cas que l’escollit final fos Jasikevicius, el català podria, a més, fer-se càrrec de l’equip durant uns primers mesos en què el lituà no podria ser inscrit oficialment com a primer entrenador.

El club culer també està pendent de concretar les estructures tècniques del filial i de l’equip júnior, que la pròxima temporada tindran entrenadors diferents. Tot i que té contracte, la continuïtat d’Alfred Julbe no està assegurada, ja que alguns equips ACB s’han interessat per la seva situació.