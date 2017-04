Digne comiat d’un malson de temporada

El Barça Lassa va tancar la pitjor temporada europea de la seva història amb una derrota digna a la pista del Fenerbahçe (68-65). L’equip blaugrana va aprofitar els nervis del rival turc per tenir un avantatge de cinc punts a quatre minuts del final, però Tyrese Rice va fallar el tir decisiu i el partit es va resoldre a la pròrroga. La punteria de Bogdan Bogdanovic i la fiabilitat de Kostas Sloukas van evitar en el temps extra el triomf d’un conjunt culer que, ja sense pressió, va competir molt millor que durant una campanya nefasta. L’onzena posició final resumeix una calamitosa actuació que el condemna a veure els quarts de final a través de la televisió.

Joan Carles Navarro va aprofitar el partit per anotar quatre punts i convertir-se en el primer jugador de la història que arriba als 4.000 punts a l’Eurolliga. “Teníem el partit bé i m’hauria agradat acompanyar el registre amb una victòria i fer-ho a casa, però la xifra és molt important i em sento molt orgullós. La temporada està sent molt difícil i no hem arribat als play-off, així que no estic gaire content. El segon en el rànquing és Spanoulis, així que espero seguir anotant més perquè li costi atrapar-me”, va dir el capità, que va confirmar que jugarà almenys una temporada més. L’estrella de l’Olympiacos suma actualment 3.276 punts.

La derrota del Barça Lassa deixa alguns símptomes per a l’optimisme. Tot i patir per assegurar el rebot, la defensa blaugrana va ser competent contra un rival molt més físic. Conscient de la importància psicològica del partit i obligat per les baixes, Georgios Bartzokas va carregar de minuts els seus jugadors importants, cinc del quals es van acostar o van superar la mitja hora de joc en un dia en què el partit va tenir 45 minuts. Tyrese Rice (19 punts) va ser el màxim anotador d’un conjunt visitant que continua perdent massa pilotes.

“Ha sigut un partit molt interessant que s’ha decidit a la pròrroga. Nosaltres no teníem cap interès real, però som el Barça i cada partit és important. Hem jugat bé, hem controlat el joc, especialment quan hem tingut paciència. Tot i que hem tingut moltes pèrdues, hem compartit bé la pilota”, va analitzar Bartzokas, que va lamentar la defensa sobre Bogdanovic durant la pròrroga i que es va queixar de l’arbitratge. “En 45 minuts d’un partit amb molts contactes tan sols hem llançat cinc tirs lliures. A més, li han donat la pilota clau al Fenerbahçe tot i que a l’instant replay es veia que era per a nosaltres”, va deixar anar.

Última plaça per als quarts, en joc

Els quarts de final de l’Eurolliga es completaran avui, quan el Darüssafaka Dogus rep l’Estrella Roja (19 hores, Movistar Deportes 2).