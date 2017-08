Disset anys després de debutar amb la selecció espanyola en un partit amistós contra Lituània, Joan Carles Navarro va superar el rècord d’internacinalitats d’Epi. L’escorta català va rebre un homenatge durant el partit amistós jugat al Madrid Arena contra Veneçuela (90-44). Superat per l’emoció del moment i amb un nus a la gola, el capità del Barça Lassa va agrair el reconeixement. “Hem passat uns anys grandiosos i estic molt content d’haver millorat com a persona i com a jugador. He après de tots els companys”, va dir acompanyat per la seva dona, Vanesa, i les seves filles, Lucía i Elsa.

El jugador de 37 anys tancarà la seva etapa amb el combinat espanyol aquest estiu. “Tenim l’ambició de fer alguna cosa gran una altra vegada. No m’agrada tancar mai al 100% les coses, però crec que l’Eurobàsquet d’aquest estiu serà el meu últim campionat amb Espanya”, va dir en ser entrevistat per Teledeporte durant el descans del partit amistós.

540x306 Disset anys disfrutant com un nen / PACO CAMPOS / EFE Disset anys disfrutant com un nen / PACO CAMPOS / EFE

“Fa 24 anys vaig tenir l’honor de superar Nino Buscató i ara et toca a tu. Ser un gran esportista durant 17 anys és increïble”, va reconèixer Epi, que va irrompre al parquet amb una samarreta amb el dorsal 240 en referència al número d’internacionalitats de Navarro. “Han estat molts anys junts en què he disfrutat com un nen. Et mereixes tot el que has aconseguit perquè ets un exemple de compromís, un orgull”, va afegir Pau Gasol, el seu gran amic i company de la mítica generació del 80, un grup de jugadors que ha reescrit la història del bàsquet discutint l’hegemonia dels Estats Units en alguns campionats.

Un líder diferent

L’èxit de Navarro és el triomf d’un heroi sense excentricitats. “Intento ser normal i estar a prop de la gent. Soc una mica diferent d’esportistes com Pau Gasol o Rafa Nadal, que són actius a les xarxes socials. Jo soc més reservat, però intento comportar-me bé tant dins com fora de la pista i evitar escàndols. Tinc la meva manera de ser i no me la canviaran”, reconeix a l’ARA. “És complicat no ficar-se en cap embolic, perquè hi ha vegades que les coses no et surten o no et trobes bé. Si no et trobes bé, et canvia el caràcter. Si no guanyes, també. Però intento desconnectar i centrar-me en altres coses que no són el bàsquet, com la família, les filles i els amics. Hi ha temps per a tot”, afegeix l’escorta, que no vol ser com altres estrelles amb les quals ha compartit vestidor.

Agustí Cuesta, l’exentrenador i representant de jugadors que va batejar Navarro com a la Bomba, no té dubtes a l’hora de definir el talent de l’escorta. “És el Picasso del bàsquet, un tipus que va néixer amb talent pur. Molta gent es pensa que li vaig posar el nom pel llançament que fa, però no és veritat. Quan jo entrenava el Barça B i ell era júnior venia als nostres entrenaments i veure’l era la bomba, una explosió de talent que deixava en ridícul els seus defensors. D’aquí va venir tot. Hi ha coses que no s’entrenen. Si algú pensa que les coses que fa surten d’algun entrenador és que no coneix Navarro”, explica Cuesta. “Des d’un primer moment vaig saber que era un jugador que marcaria un estil. Tenia molta barra i una manera de jugar molt diferent”, opina Miguel López Abril, un extècnic que també treballa ara com a representant.

Joan Montes, l’entrenador que el va fer debutar a l’ACB amb 16 anys, recorda la primera vegada que el va veure. “Jo entrenava el seu germà i ell, que tenia 8 anys, venia als nostres partits i es posava a tirar a cistella. Ho feia bé, així que li vaig dir que no era capaç de fer-ho amb la mà esquerra. Cinc anys després, quan jo era seleccionador infantil, m’ho va recordar. «Ara ja sé tirar amb l’esquerra i fins i tot defensar», em va dir”, explica Montes.

Moerman i Pressey ja treballen amb el Barça

Mentre continua intentant tancar un acord amb el Baskonia per al traspàs d’Adam Hanga, el nou Barça Lassa ja s’entrena a les ordres de Sito Alonso. Adrien Moerman i Phil Pressey, dos dels nous fitxatges, es van exercitar ahir. A part dels dos nouvinguts, la sessió va comptar amb els deu jugadors joves que dilluns van començar la pretemporada: Atoumane Diagne, Luka Samanic, Arnas Velicka, Max Esteban, Sergi Martínez, Aleix Font, Pol Figueras, Marc Garcia, Nedim Dedovic i Rodions Kurucs. El Divina Seguros Joventut també va començar dilluns la pretemporada. La Penya va confirmar ahir que el cos tècnic que acompanyarà la feina de l’entrenador Diego Ocampo serà exactament el mateix de l’última campanya.