Els Gasol posen en marxa una 'playlist' per prevenir l'obesitat infantil

Els germans Gasol han posat en marxa una 'playlist' a You Tube per prevenir l'obesitat infantil. 'Make it healthy, make it fun' és una llista de reproducció de vídeos que té l'objectiu de demostrar que els hàbits saludables també són divertits.

La 'playlist', a la qual es pot accedir des de You Tube Kids, compta amb una vintena de vídeos en els quals apareixen coneguts personatges animats com Pocoyó o Peppa Pig. Com a esportistes d'elit, Pau i Marc Gasol comparteixen consells saludables i posen l'accent en la importància de l'activitat física i el paper que juguen les fruites i les hortalisses en el seu desenvolupament. A més, els jugadors de la NBA proposen receptes senzilles per cuinar en família.

" Pau i jo som ferms defensors de la importància de viure una vida saludable i activa", explica Marc Gasol . " La tecnologia forma part del dia a dia dels nens. Volem convertir aquesta llista de reproducció en la nostra aliada per donar als més joves idees a posar en pràctica per gaudir del seu temps lliure sent físicament actius", afegeix el seu germà Pau.

La Gasol Foundation utilitza l'esport, l'activitat física i els tallers nutricionals com a eines educatives per promoure els hàbits de vida saludables entre els nens, els jove si les seves famílies.