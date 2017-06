Nacho Rodríguez dona forma al projecte del Barça Lassa

Mentre li busca una nova ubicació a Rodrigo de la Fuente, el Barça Lassa intenta convèncer Sarunas Jasikevicius perquè accepti ser l’entrenador. El club, però, ja estudia opcions alternatives ja que té la sensació que el tècnic lituà està donant llargues perquè no veu clar el nou projecte blaugrana. Nacho Rodríguez, el nou màxim responsable de la secció, ha representat aquest dilluns el club a l’assemblea general de l’ACB. L’exjugador valora si paga la pena renovar algun dels jugadors que acaba vinculació, però també si convé tallar algun dels contractes en vigor. Ningú té la seva continuïtat assegurada.

El Barça Lassa, que vol incorporar Guillem Vives (València Basket), ha rebutjat cedir Moussa Diagne, almenys fins que el nou entrenador digui la seva sobre el jove pivot d’origen senegalès. A mes, el club està pendent de Rodions Kurucs, que aquesta setmana ha de decidir si manté el seu nom en el 'draft' de la NBA.

Rice, sense ofertes de la NBA

Tyrese Rice, base de l’equip blaugrana, reconeix a l’ARA que fa anys que no té cap proposta per jugar als Estats Units. “No he rebut cap oferta per jugar a la NBA. Quan jugava a Lituània i a Alemanya alguns equips es van interessar per mi, però últimament res de res”, assegura. El jugador ha estat convocat per Montenegro per disputar l’Eurobàsquet d’aquest estiu.

“Quan era un nen somniava amb jugar a la NBA, però quan vaig créixer vaig tenir l’oportunitat de conèixer molta gent, de visitar molts països, de formar una família i de tenir èxit d’una altra manera. Segurament he aconseguit molt més del que havia imaginat. Quan tenia 15 anys, no m’hagués imaginat que tindria l’oportunitat de jugar a clubs com el Barça”, assegura el jugador.